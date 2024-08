Film James Cameron über die ‚Avatar‘-Fortsetzungen

James Cameron - December 2022 - Famous - Avatar The Way of Water Photocall BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2024, 18:00 Uhr

Der Regisseur verriet, fest entschlossen zu sein, die Fortsetzungen zu drehen.

Der 69-jährige Regisseur arbeitet aktuell am dritten Film der Science-Fiction-Reihe, ‚Avatar: Fire and Ash‘, aber blickt bereits in die Zukunft des Franchise.

Cameron sei fest entschlossen dazu, die nächsten beiden geplanten Teile der Filmreihe zu leiten. Als ‚The Hollywood Reporter‘ den Filmemacher danach fragte, ob er nach dem dritten Teil weiterhin vorhaben würde, die Regie der Franchise zu übernehmen, sagte James: „Natürlich. Absolut. Ich meine, sie werden mich aufhalten müssen. Ich habe jede Menge Energie und liebe das, was ich mache. Warum sollte ich es nicht tun? Und sie sind übrigens geschrieben. Ich habe mir beide gerade vor etwa einem Monat noch einmal durchgelesen.” Der Regisseur fügte hinzu: „Es sind tolle Geschichten. Sie müssen umgesetzt werden. Sehen Sie, wenn ich von einem Bus angefahren werde und in einer Eisernen Lunge lande, dann wird es jemand anderes tun.“ Der ‚Titanic‘-Filmemacher bestätigte vor kurzem auch, dass die 62-jährige Michelle Yeoh ihr Debüt als Dr. Karina Mogue im vierten Teil des Franchise geben wird, statt im kommenden ‚Avatar: Fire and Ash‘-Sequel, das am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen soll.