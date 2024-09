Stars James Gandolfini: Er wollte ‚Sopranos‘ ständig aufgeben

James Gandolfini - The Sopranos

Bang Showbiz | 09.09.2024, 08:00 Uhr

James Gandolfini schwor „jeden zweiten Tag“ betrunken, ‚The Sopranos‘ zu verlassen.

Der Schauspieler spielte von 1999 bis 2007 den Mafiaboss Tony Soprano in dem erfolgreichen HBO-Mafia-Drama an der Seite von Stars wie Edie Falco (61). 2013 starb er im Alter von nur 51 Jahren an einem Herzinfarkt, nachdem er jahrelang mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, die oft Chaos bei der Produktion der Serie verursachten, die vom 79-jährigen David Chase kreiert wurde.

Gandolfinis Co-Star Steven Van Zandt (73), der Tonys „Consiglieri“ Silvio Dante in dem HBO-Hit spielte, hat nun offen darüber gesprochen, dass James Schwierigkeiten hatte, die Serie zu drehen. Er sagt im neuen Dokumentarfilm ‚Wise Guy: David Chase and The Sopranos‘: „Jeden zweiten Tag gingen wir in eine Bar. Wir führten jedes Mal genau das gleiche Gespräch. Wir haben uns betrunken. Er sagte: ‚Ich bin fertig. Ich gehe nicht zurück.‘ Ich sagte immer: ‚Okay. Du hast hundert Leute, die hier auf dich angewiesen sind.‘ Er sagte: ‚Ja, ja, okay.‘ Und jedes Mal kam er zurück. Aber ein paar Mal verschwand er für ein paar Tage. Weißt du, es hat ihn einfach erwischt.“

‚Wise Guy‘ enthält auch Interviews mit ‚Sopranos‘-Schöpfer David, der kürzlich sagte, James habe ihn mit seinen „jenseitigen“ Augen hypnotisiert. Er sagte in einem Rückblick von CBS News auf die Entstehung der bahnbrechenden Show zu Ehren ihres 25-jährigen Jubiläums in diesem Jahr: „Er ist unglaublich. Nun, das Ganze dreht sich eigentlich um sein Gesicht und um seine Augen. Seine Augen hatten etwas an sich, das wie aus einer anderen Welt war.“ David sagte auch, dass der Humor in der Serie so weit verbreitet war, dass er nie herausfinden konnte, ob es sich um eine Komödie handelte. Er fügte hinzu: „Ich denke, es ist wie im Leben. Ich weiß es nicht.“