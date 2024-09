Film James McAvoy: ‚Aufgeregt‘ wegen seinem Regiedebüt für ‚California Schemin‘

James McAvoy erzählte, dass er „aufgeregt“ sei, in die „komplett neue Welt“ der Arbeit als Regisseur einzutauchen.

Der 45-jährige Schauspieler bereitet sich darauf vor, hinter die Kamera zu treten und bei ‚California Schemin‘ die Regie zu übernehmen, der Film berührt auf der wahren Geschichte zweier schottischer Freunde, Gavin Bain und Billy Boyd, die vorgaben, ein amerikanisches Rap-Duo zu sein.

McAvoy erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Das ist eine komplett neue Welt für mich. Nach dem Start der Proben habe ich Erfahrung mit allem anderen. Während der gesamten Vorbereitungsphase bin ich noch nie mit dabei gewesen, also bin ich aufgeregt.“ James wird in dem Film zudem eine Nebenrolle übernehmen, wobei die Hauptrollen von Seamus McLean Ross und Samuel Bottomley gespielt werden. Der Filmemacher fügte hinzu, dass er „derzeit eine kleine Armee“ anderer Schauspieler zusammenstellt, die in dem Projekt mit von der Partie sein werden. Als er nach einem Update gefragt wurde, sagte McAvoy: „Es läuft. Wir arbeiten an dem Drehbuch; wir besetzen Schauspieler und bereiten uns gerade darauf vor, eine kleine Armee zusammenzustellen, das ist es, was man eben so macht.” Der ‚Speak No Evil‘-Darsteller hatte zuvor verkündet, dass ‚California Schemin‘, der auf Gavins Memoiren basiert, genau „das richtige Material“ für sein Regiedebüt sei. James verriet gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich wollte schon immer Geschichten über Menschen aus der Arbeiterklasse erzählen, die nicht die Möglichkeiten haben, die anderen Menschen geboten werden.”