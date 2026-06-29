Stars James Norton übernimmt Hauptrolle in ‚Hamlet‘

James Norton - October 2024 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 18:00 Uhr

James Norton wird im kommenden Jahr im Londoner West End in 'Hamlet' zu sehen sein.

James Norton gab zu, dass er „ziemlichen Respekt“ davor habe, Hamlet zu spielen.

Der ‚House of the Dragon‘-Star wird in Thomas Ostermeiers neuer Inszenierung von William Shakespeares Klassiker die Titelrolle übernehmen. Das Stück soll im Herbst 2027 im Londoner West End Premiere feiern.

In einer Erklärung sagte er: „Es ist für jeden Schauspieler ein Privileg, die Rolle des Hamlet spielen zu dürfen. Gleichzeitig ist sie auch ziemlich furchteinflößend!“ Der 40-Jährige freut sich besonders auf die Zusammenarbeit mit dem deutschen Regisseur Thomas Ostermeier, dessen jüngste Londoner Inszenierungen ‚Die Möwe (The Seagull)‘ und ‚Ein Volksfeind (An Enemy of the People)‘ mit Cate Blanchett beziehungsweise Matt Smith besetzt waren. Norton ergänzte: „Aber mit Thomas Ostermeier als Regisseur weiß ich, dass ich in den bestmöglichen Händen bin. Sowohl diese Rolle als auch dieser Regisseur haben mich über viele Jahre hinweg fasziniert und herausgefordert. Deshalb kann ich es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam mit Thomas zu beginnen und zu sehen, wohin sie uns führt.“

Ostermeier brachte ‚Hamlet‘ erstmals 2008 auf die Bühne. Die Inszenierung mit Lars Eidinger in der Hauptrolle gastierte 2011 auch in London. Nun fühlt sich der Regisseur geehrt, mit dem ‚Happy Valley‘-Star zusammenzuarbeiten. Er erklärte: „Es wird das erste Mal sein, dass ich Shakespeare auf Englisch inszeniere, und ich freue mich darauf, den Originaltext neu zu erkunden, um diese Inszenierung zum Leben zu erwecken. Meine erste Hamlet-Produktion reist seit 18 Jahren um die Welt. Deshalb ist es für mich eine große Ehre, sie nun gemeinsam mit James nach London zu bringen, der in meinen Augen der perfekte Prinz von Dänemark ist.“

James Norton wird damit der erste Hamlet im West End seit Andrew Scott im Jahr 2017 sein. Für Norton ist Shakespeare allerdings kein Neuland. Bereits 2006 spielte er während seines Studiums an der Universität Cambridge Don Pedro in ‚Viel Lärm um nichts (Much Ado About Nothing)‘. Im darauffolgenden Jahr übernahm er in Trevor Nunns Inszenierung von ‚Cymbeline‘ die Rolle des Posthumus. 2016 spielte er außerdem Richard II. in einem Kurzfilm der Reihe ‚The Complete Walk‘ für Shakespeare’s Globe. Die Filme wurden an verschiedenen Orten entlang der Themse in London kostenlos gezeigt, um an den 400. Todestag des Dramatikers zu erinnern.