Stars James Van Der Beek verkauft Requisiten aus ‚Dawson’s Creek‘, um Kosten für Krebsbehandlung zu decken

James Van Der Beek - Operation Smile's Annual Ski and Smile Challenge 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler erhielt im vergangenen Jahr eine tragische Diagnose - nun trennt er sich von "nostalgischen" Gegenständen, um

James Van Der Beek versteigert Requisiten aus ‚Dawson’s Creek‘ und ‚Varsity Blues‘, um die finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung zu stemmen.

Der US-Schauspieler, bei dem im vergangenen Jahr Darmkrebs im Stadium 3 diagnostiziert wurde, bietet Film- und TV-Fans die Möglichkeit, Erinnerungsstücke aus seiner Karriere zu erwerben. Der gesamte Erlös soll dazu beitragen, die Kosten seiner Behandlung zu decken.

„Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und auf den richtigen Moment gewartet, um etwas mit ihnen zu machen“, erzählte er gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Angesichts all der unerwarteten Wendungen, die das Leben zuletzt für mich bereithielt, ist nun eindeutig der richtige Zeitpunkt gekommen.“ Der 48-Jährige fügte hinzu: „Natürlich verspüre ich ein wenig Nostalgie, wenn ich mich von diesen Stücken trenne – aber es fühlt sich gut an, sie über die Auktion von Propstore an jene weiterzugeben, die meine Arbeit im Laufe der Jahre unterstützt haben.“

Die Objekte aus James’ persönlicher Sammlung werden vom 5. bis 7. Dezember in der Winter Entertainment Memorabilia Live Auction von Propstore angeboten. Viele der Stücke werden erstmals öffentlich zugänglich gemacht – darunter Kostüme, Requisiten und Set-Elemente aus der Karriere des Schauspielers.

Ein besonderes Stück TV-Geschichte ist die Halskette, die Dawson Joey zum Abschlussball schenkte – sie wird auf einen Wert zwischen 26.400 und 52.800 US-Dollar geschätzt. Zur Sammlung gehören Gegenstände aus der gesamten Laufzeit der Serie (1998–2003), darunter James’ Kostüm aus der Pilotfolge, das rund 4.000 US-Dollar einbringen könnte. Auch aus dem Film ‚Varsity Blues‘ (1999) werden Erinnerungsstücke versteigert, darunter seine im Film getragene West Canaan Coyotes-Mütze und Stollenschuhe. Interessierte Sammler können sich bereits jetzt registrieren, um am 6. Dezember in London live mitzubieten; weltweites Online-Bieten ist bis zum 7. Dezember möglich.