Stars James Van Der Beeks Tochter (9) spricht über den Tod ihres Vaters

Bang Showbiz | 09.03.2026, 09:00 Uhr

Die neunjährige Tochter von James Van Der Beek hat über ihre Trauer gesprochen.

Emilia reflektierte über den Verlust ihres Vaters, der im Februar im Alter von 48 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen Darmkrebs im dritten Stadium starb. In einem emotionalen Video auf Instagram am Sonntag (8. März) – dem Tag, an dem James seinen 49. Geburtstag gefeiert hätte – teilte sie außerdem „kleine Tipps“, um mit Trauer umzugehen.

Sie sagte: „Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist mein Papa gestorben. Aber ich werde euch einfach ein paar kleine Tipps geben oder Dinge, die helfen können, wenn jemand, den ihr liebt, stirbt. Heute ist der Geburtstag meines Papas, und das Wichtigste, wenn jemand stirbt, ist, mit ihm zu sprechen und seine Gefühle herauszulassen.“ Emilia verriet, dass sie jeden Tag mit dem ‚Dawson’s Creek‘-Star spricht und weiß, dass er jetzt „an einem guten Ort“ ist und „keine Schmerzen mehr hat“. Sie sagte: „Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen. Ihr könnt mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Papa. Ich beginne mit einem Satz und sage: ‚Hallo, Papa. Ich vermisse dich und ich liebe dich so sehr und ich werde nie aufhören, dich zu lieben.‘ Und dann erzähle ich ihm von meinem Tag, wie ich mich fühle, und ich habe auch meiner Familie erzählt, wie ich mich fühle. Ich weiß, dass er mich hören kann, aber ich kann ihn nicht hören.“

Das Mädchen ermutigte Menschen dazu, ihre Gefühle auszudrücken und gab anderen trauernden den Rat mit auf den Weg, einfach zu weinen, oder auf andere Arten die „Gefühle im Körper“ auszudrücken. Auch Wut findet sie in Ordnung, solange es keine Schuldzuweisungen gebe: „Ihr könnt wütend sein, aber gebt euch nicht selbst die Schuld. Sich selbst die Schuld zu geben ist keine gute Strategie, wenn jemand stirbt.“

Zum Abschluss bedankte sich Emilia bei allen, die für die GoFundMe-Spendenaktion ihrer 44-jährigen Mutter Kimberly Van Der Beek gespendet haben, bei der bereits mehr als zwei Millionen Dollar gesammelt wurden, um „wichtige Lebenshaltungskosten, Rechnungen und die Ausbildung der Kinder“ zu finanzieren. Emilia – die die Geschwister Olivia (15), Joshua (13), Annabel (12), Gwendolyn (7) und den vierjährigen Jeremiah hat – sagte: „Und wenn ihr für den Kimberly-Van-Der-Beek-Fundraiser gespendet habt, vielen, vielen Dank. Ich habe nachgesehen – Holy Moly. Vielen Dank. Ich bin überwältigt.“