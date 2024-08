Film James Wan: In Gesprächen für ‚Der Schrecken vom Amazonas‘-Remake

James Wan - December 2022 - Avalon - M3GAN World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2024, 12:00 Uhr

Der Filmemacher soll sich Berichten zufolge in Gesprächen für ein Remake des Originals befinden.

James Wan soll sich Berichten zufolge in Gesprächen für ein Remake von ‚Der Schrecken vom Amazonas‘ befinden.

Der Filmemacher, der für seine Arbeit an Filmen wie ‚Saw‘ und ‚Conjuring – Die Heimsuchung‘ bekannt ist, scheint bei einer Neuverfilmung des gruseligen Klassikers von 1954 die Regie führen zu wollen.

Berichten von ‚Deadline‘ und ‚The Hollywood Reporter‘ zufolge wird Wan als Produzent des Films fungieren und soll sich zudem in „ersten Gesprächen“ befinden, um bei dem Horrorfilm die Regie zu übernehmen. Es wäre das erste Projekt, bei dem er selbst die Regie führen würde, seit seine Produktionsfirma Atomic Monster mit Blumhouse fusioniert hatte. Der Originalfilm ‚Der Schrecken vom Amazonas‘ handelte von einem prähistorischen, humanoiden Monster und einer Gruppe von Wissenschaftlern, die versuchen, das mysteriöse Wesen zu erforschen. Jack Arnold führte bei dem klassischen Schwarz-Weiß-Film die Regie, wobei John Carpenter, Ivan Reitman, Guillermo del Toro seit den 1980er Jahren versuchten, „Das Monster“ wiederzubeleben. Universal hat die Idee in den 2010er Jahren zudem als ein Teil seiner Monsterfilme aus dem Dark Universe in Betracht gezogen. Will Beall hatte ein Drehbuch geschrieben, aber die Idee des Franchise implodierte, weil das Filmstudio sich stattdessen einem anderen Ansatz zuwandte.