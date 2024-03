Mit AAFCA-Award ausgezeichnet Nach schwerer Erkrankung: Jamie Foxx strahlt bei Preisverleihung Fast ein Jahr nachdem Jamie Foxx wegen einer schweren Erkrankung in einer Klinik behandelt werden musste, kann er wieder lachen: Der Schauspieler zeigte sich am Sonntagabend in Los Angeles gut gelaunt bei einer Preisverleihung.