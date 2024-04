Musik Janet Jackson: Ankündigung ihrer Europatournee

Janet Jackson - JAN 20 - Getty - Great Gatsby Gala in London BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 13:00 Uhr

Janet Jackson hat angekündigt, dass sie auf Europatournee gehen wird, einschließlich ihrer ersten Headlinershows in Großbritannien seit 13 Jahren.

Die letzte nordamerikanische Etappe der ausverkauften ‚Together Again Tour‘-Tournee der 57-jährigen Sängerin geht im Juli zu Ende, wobei Janet ihre Shows in Europa am 25. September in Paris beginnen wird, bevor sie vier Konzerte in Großbritannien spielt.

In einem Video auf ihrem Account auf Instagram verriet Jackson: „Hey Leute, ich will euch allen dafür danken, dass ihr diese Tournee zu meiner bislang erfolgreichsten gemacht habt. Und Europa, ich weiß, dass es eine Minute her ist, seit wir uns gesehen haben, aber das Warten hat ein Ende. Ich werde in diesem Herbst mit der ‚Together Again Tour‘ durch ganz Europa reisen. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen. Ich vermisse euch so sehr. Wir hatten so viel Spaß mit dieser Show und können es kaum erwarten, etwas von diesem Spaß mit euch zu teilen. Wir sehen uns im Herbst!“ Die Musikerin war zuletzt 2019 in England aufgetreten, als sie beim Glastonbury-Musikfestival im Legends-Slot sang. Im September wird Janet in Birmingham und London auftreten, bevor sie nach Glasgow in Schottland reist und am 1. Oktober für eine Show in Manchester nach England zurückkehrt. Die Prominente tritt zudem in Belgien auf, bevor sie in Deutschland zu sehen ist und ihre Europatournee am 10. Oktober in Amsterdam endet. Janet begann die Nordamerika-Etappe ihrer ‚Together Again Tour‘-Tournee im April 2023 in Hollywood und hatte die letztjährigen Termine am 1. Dezember in Houston abgeschlossen. Am Samstag ( 4. Mai) wird die Hitmacherin auf dem Las Vegas Festival Grounds in Winchester auftreten.