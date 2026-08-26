Film Janet Jackson plant eigenes Biopic

Janet Jackson - June 2026 - Getty Images - BET Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 14:00 Uhr

Jaafar Jackson glaubt, dass seine Tante eine Beteiligung an 'Michael' abgelehnt hat, weil sie an einem eigenen Biopic arbeitet.

‚Michael‘-Star Jaafar Jackson hat enthüllt, dass seine Tante Janet Jackson an einem eigenen Biopic arbeitet.

Die ‚That’s the Way Love Goes‘-Interpretin hatte es abgelehnt, in dem Biopic über ihren 2009 verstorbenen Bruder Michael Jackson mitzuwirken. Jaafar erklärte gegenüber ‚GQ Middle East‘, er vermute, dass Janet aus diesem Grund aus der Geschichte herausgehalten werden wollte. „Janet hat vielleicht die Idee, ihren eigenen Film zu machen“, erklärte der 30-Jährige. Wenn eine andere Schauspielerin sie im ersten Film verkörpern würde, wäre das für ihr eigenes Projekt schwierig.

Jaafar, der im geplanten zweiten Teil erneut Michael Jackson spielen soll, berichtete außerdem von den Reaktionen seiner Familie auf eine frühe Vorführung von Material aus ‚Michael‘. Er habe zunächst nicht dabei sein wollen, sich dann aber dafür entschieden. Einige Cousins seien emotional geworden, anschließend habe er zahlreiche Umarmungen und viel Unterstützung bekommen. Die Vorführung sei eine Erleichterung gewesen, nachdem zuvor große Sorgen darüber bestanden hätten, wie seine Darstellung aufgenommen würde.

Michaels und Janets Schwester LaToya Jackson hatte zuvor bestätigt, dass Janet die Mitarbeit an Antoine Fuquas Film abgelehnt habe. „Sie wurde gefragt und hat freundlich abgelehnt, also muss man ihre Entscheidung respektieren“, erklärte LaToya gegenüber ‚Variety‘. Fuqua äußerte sich ebenfalls zu Janets Abwesenheit. „Ich habe so viel Respekt und Liebe für Janet, aber das ist in Ordnung. Sie unterstützt Jaafar, und das ist das Wichtigste“, betonte er.

In ‚Michael‘ sind außerdem Colman Domingo als Joe Jackson und Nia Long als Katherine Jackson zu sehen. Jessica Sula spielt LaToya, während Juliano Valdi den jungen Michael verkörpert. Das Projekt entstand unter Beteiligung des Michael Jackson Estate. Michaels ältester Sohn Prince Jackson fungiert als ausführender Produzent, während seine Geschwister Bigi und Paris Jackson nicht beteiligt sind. Paris kritisierte den Film in den sozialen Medien und erklärte, er bediene einen bestimmten Teil der Fangemeinde ihres Vaters, der weiterhin in einer „Fantasiewelt“ lebe.