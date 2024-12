Film Jared Leto: Er spielt in ‚Masters of the Universe‘ mit

Jared Leto - AUG 2016 - Suicide Squad - European Film Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2024, 15:15 Uhr

Jared Leto wird Skeletor im kommenden ‚Masters of the Universe‘ spielen.

Der ‚House of Gucci‘-Darsteller wurde erstmals im September mit der Rolle in Verbindung gebracht und nun wurde seine Besetzung für den finsteren Zauberer, He-Mans Erzfeind, bestätigt. Und das ist noch nicht alles, denn ‚Deadline‘ berichtet, dass der von Travis Knight inszenierte Live-Action-Film für Amazon, MGM und Mattel Films auch drei weitere hochkarätige Schauspieler in die Besetzung aufgenommen hat: Sam C. Wilson aus ‚House of the Dragon‘, ‚Game of Thrones‘-Star Hafthor Bjornsson und ‚In the Grey‘-Darsteller Kojo Attah sind alle an Bord, um andere Bösewichte zu spielen.

Sam spielt Trap Jaw, einen der wichtigsten Handlanger von Skeletor, der für seine Waffen und kybernetischen Verbesserungen bekannt ist, während Hafthor der ziegenähnliche Goat Man ist und Kojo als Tri-Klops an Bord ist, ein geschickter Schwertkämpfer, der auch ein Meister der Technologie ist. Nicholas Galtzine führt die Besetzung als He-Man an, während Alison Brie Evil-Lyn spielen wird und Idris Elba als Duncan, Man-At-Arms, und Camila Mendes als Teela zu sehen sein werden.

‚Bumblebee‘-Regisseur Travis führt Regie nach einem Drehbuch von Chris Butler, obwohl die genauen Details der Handlung noch nicht bekannt gegeben wurden. ‚Masters of the Universe‘ wurde 1982 über Actionfiguren in die Welt eingeführt und konzentrierte sich auf den Kampf zwischen dem heldenhaften He-Man und dem bösen Skeletor. Die Zeichentrickserie ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ feierte im folgenden Jahr Premiere und seitdem folgten mehrere weitere Film- und TV-Adaptionen. Der Film soll im Juni 2026 in die Kinos kommen.