Stars Jason Bateman enthüllt Kindheits-Trauma hinter seinem Hollywood-Erfolg

Jason Bateman attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2026, 09:00 Uhr

Der preisgekrönte Schauspieler hat über die finanzielle Verantwortung gesprochen, die er als Kinderstar trug, und erklärt, wie die Unterstützung seiner Familie sein Verhältnis zu Geld und Karriereentscheidungen geprägt hat.

Jason Bateman hat den finanziellen Druck enthüllt, dem er als Kinderschauspieler ausgesetzt war.

Der 57-jährige Schauspieler, Regisseur und Produzent sprach während einer Live-Aufzeichnung von Vultures Podcast ‚Good One‘ beim Tribeca Festival offen über diese schwere Erinnerung. Seine Einnahmen wurden schon früh zu einem wichtigen Teil des Einkommens seiner Familie und er fühlte sich schon in jungen Jahren dafür verantwortlich, seine Karriere am Laufen zu halten. Jason blickte außerdem auf seine frühen Jahre in Hollywood zurück und erklärte, wie das Geld, das er als Kinderdarsteller verdiente, seine Familie unterstützte.

Im Gespräch mit Podcast-Moderator Jesse David Fox bezeichnete Jason Geld als „ein interessantes Thema“. Er sagte: „Meine beiden Eltern waren meine Manager, und das, was ich verdiente, war jeden Monat sehr hilfreich für unser finanzielles Ergebnis. Deshalb gab es sehr viel Druck nach dem Motto: ‚Lass dich nicht feuern.'“ Jason erklärte weiter, dass der Erhalt seiner Schauspielkarriere davon abhing, schulische Anforderungen zu erfüllen, während er gleichzeitig lange TV-Drehpläne absolvierte. Er fügte hinzu: „Wenn du in der Schule keinen C-Durchschnitt hältst, bekommst du keine Arbeitserlaubnis, und du bist gefeuert.“ Der Schauspieler erinnerte sich daran, dass sich dieser Kreislauf alle sechs Monate wiederholte, während TV-Produktionspläne oft den Großteil des Jahres bestimmten.

Trotz der Angst, die er erlebte, sagte Jason aber auch, die Umstände hätten ihm ein Selbstvertrauen im Umgang mit Geld gegeben, das ihn sein Leben lang begleitet habe. Er sagte: „Ich habe einige Freunde, die unglaublich wohlhabend sind, weil ihre Eltern unglaublich wohlhabend waren und sie eine Menge Geld geerbt haben, und sie sind die geizigsten Menschen, die ich kenne, weil sie dieses Geld nie selbst verdient haben. Deshalb haben sie bei jedem Dollar, den sie ausgeben, das Gefühl, ihn nicht wieder zurückzubekommen.“ Jason fügte hinzu, selbst schon in jungen Jahren Geld verdient zu haben, habe ihm geholfen, eine gesündere Haltung zu Finanzen zu entwickeln.

Die Kommentare des Schauspielers geben einen seltenen Einblick in die Realität hinter einer mehr als vier Jahrzehnte umfassenden Karriere – von seiner Durchbruchrolle als James Cooper Ingalls in ‚Unsere kleine Farm‘ bis zu gefeierten Auftritten in ‚Arrested Development‘, ‚Ozark‘ und den ‚Kill the Boss‘-Filmen. Zuletzt blieb Jason durch den anhaltenden Erfolg des Podcasts ‚SmartLess‘ an der Seite von Will Arnett und Sean Hayes sowie durch das weiterhin große Interesse an ‚Ozark‘ im Rampenlicht. Das Emmy-prämierte Krimidrama festigte seinen Status als einer der angesehensten Hauptdarsteller des Fernsehens.