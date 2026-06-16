Stars Jennifer Lopez: Nach der Scheidung von Ben Affleck musste sie sich selbst neu finden

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 09:00 Uhr

Das Hollywood-Paar trennte sich im April 2024 - so sehr nahm das Ehe-Aus den Superstar mit.

Jennifer Lopez verrät, dass sie sich nach ihrer Scheidung von Ben Affleck bewusst mit sich selbst auseinandersetzen musste.

Die Sängerin erkannte nach ihrer Trennung, dass sie an sich arbeiten und nicht die Schuld bei anderen suchen musste. Im April 2024 trennte sich das Paar offiziell, vier Monate später reichte Jennifer die Scheidung von dem Schauspieler ein. Die Ehe nach ihrem Liebes-Comeback hielt zwei Jahre und wurde im Januar 2025 rechtskräftig geschieden.

Im Podcast ‚SmartLess‘ der Schauspieler Jason Bateman, Will Arnett und Sean Hayes sprach die ‚On the Floor‘-Interpretin offen über schwierige Phasen ihres Lebens. Dabei gestand sie: „Es gab Zeiten, in denen mein Leben direkt vor meinen Augen auseinandergefallen ist.“ Jennifer erklärte, dass dies zwar mit ihren eigenen Entscheidungen zu tun hatte, aber auch mit Dingen, die sie an sich selbst nicht verstanden oder erkannt habe. „Es gab Dinge an mir, die sich verändern mussten“, sagte sie.

Rückblickend sei ihr klar geworden, dass nicht nur äußere Umstände, sondern auch eigene Verhaltensmuster und ungelöste Themen dazu beigetragen hätten, bestimmte Erfahrungen immer wieder anzuziehen. Nach ihrer Scheidung habe die 56-Jährige einen Punkt erreicht, an dem sie sich selbst zur Rechenschaft ziehen musste. „Ich sagte meine Tour ab und dachte nur: ‚Du musst verdammt noch mal herausfinden, was mit dir los ist. Vergiss alle anderen. Hier gibt es niemanden, dem du die Schuld geben kannst – außer dir selbst, zumindest bis zu einem gewissen Grad'“, schilderte die Schauspielerin.

Die ‚Kiss of the Spider Woman‘-Darstellerin, die zuvor mit Ojani Noa, Cris Judd und Marc Anthony verheiratet war, blickt inzwischen anders auf ihr Leben. „Ich frage mich jetzt: Was ist mein Leben eigentlich?“, erzählte sie. „Die vergangenen 20 Jahre waren von einer bestimmten Phase geprägt, die letzten fünf Jahre waren turbulent. Die vergangenen zwei Jahre waren dagegen ein Heilungsprozess, in dem ich mich selbst wirklich kennengelernt habe.“

Heute gehe es ihr deutlich besser als noch vor einigen Jahren. „Der Mensch, der ich heute bin, ist so anders als die Person, die ich noch vor zwei Jahren war – das ist verrückt“, sagte Jennifer. „Jetzt kann ich mein Leben wirklich betrachten, wertschätzen, was es ist und was ich mir aufgebaut habe, und einfach glücklich sein.“