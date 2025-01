Musik Jason Derulo: Er vergaß Texte anderer Lieder

Jason Derulo - Madrid, Sunday June 19, 2022 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 17:00 Uhr

Jason Derulo vergaß als Anfänger immer die Texte anderer Lieder.

Jason Derulo gewöhnten sich daran, zu freestylen, da er sich die Texte anderer Musiker nicht merken konnte, als er versuchte, ihre Lieder zu singen.

Der ‚Whatcha Say‘-Interpret hat weltweit mehr als 250 Millionen Singles verkauft und 14 Platin-Singles in den USA erreicht – doch nun hat er eine seiner größten Schwächen zugegeben, die er schon als junger Mensch auf der Bühne spürte.

Der 35-Jährige erzählte Jamie Laing (36) in seinem ‚Great Company‘-Podcast: „Ich konnte mir nie irgendwelche verdammten Lieder merken. Ich liebe es zu singen, aber ich konnte mir die Texte einfach nicht merken. Es war, als ob es mir sehr schwer fiel, mich an Texte und so zu erinnern.“ Er erinnert sich noch gut daran, dass er manchmal Lieder sang und mittendrin die Lyrics vergaß, sodass er gezwungen war, den Rest des Songs zu freestylen und einfach irgendwelche Sätze zu singen. „Und das wurde dann irgendwie zu einem Ding, dass ich einfach alles sang, weil ich einfach etwas singen wollte, aber ich konnte mir einfach nicht die Texte der anderen merken.“

Jason Derulo ist überzeugt, dass er daher sein Talent entwickelte, Melodien und Wörter zu kreieren. „Erst als ich eines Tages beschloss, mich hinzusetzen und tatsächlich ein Lied zu schreiben, wusste ich, wie viel Spaß es machen kann.“ Jason fügte hinzu, dass er mit nur acht Jahren sein erstes Lied schrieb: „Es heißt ‚Crush on You‘. Ja, und es war für dieses Mädchen in meiner Klasse, Amy Hume, die vor mir saß. Sie hatte lockige blonde Haare, und ich war, ich war interessiert, und ich hatte kein Geld. Ich hatte nichts, was ich ihr geben konnte. Also dachte ich, ich werde ihr ein Lied schreiben. Und ja, das war der Beginn meiner Reise als Songwriter.“