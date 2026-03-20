Stars Jason Earles: Lüge um seine Rolle bei ‚Hannah Montana‘

Jason Earles - Oct 2024 - Wizards Beyond Waverly Place premiere - El Capitain theater - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 09:00 Uhr

Jason Earles gab vor, ein Teenager zu sein, um seine Rolle in ‚Hannah Montana‘ zu ergattern – war aber tatsächlich 28 Jahre alt.

Der Schauspieler spielte in der Disney-Serie den 16-jährigen Jackson Stewart, den Bruder von Miley Cyrus‘ Titelfigur, und erinnerte sich daran, dass er in den ersten Monaten der Serie „verzweifelte Angst“ hatte, gefeuert zu werden, sobald die Produzenten herausfanden, dass er ein großes Geheimnis verbarg.

Im Podcast ‚Best of Both Our Worlds‘ sagte er: „Ich hatte große Angst, dass ich gefeuert und neu besetzt werden würde, weil ich ein großes Geheimnis hatte. Als ich für die Serie vorsprach, habe ich sie belogen und gesagt, ich sei 18 Jahre alt.“ Earles, heute 48, erzählte, wie sein wahres Alter „etwa in der Mitte der ersten Staffel“ entdeckt wurde, und er musste auch zugeben, dass er zu dieser Zeit mit Jennifer Earles verheiratet war.

Er fügte hinzu: „Ich erinnere mich, dass einer der höheren Führungskräfte des Senders am Abend der Sendung auftauchte und meinte: ‚Hey, du bist also 28‘, und ich sagte: ‚Ja, das bin ich.’ Ich sagte: ‚Ja, das Mädchen, mit dem ich ständig rumknutsche? Das ist meine Frau.’ [Der Manager] meinte: ‚Noch mehr Geheimnisse? Irgendwas, das wir wissen sollten?‘ Ich sagte: ‚Nein.‘ Er fragte: ‚Hast du Kinder?‘ Und ich sagte: ‚Keine Kinder.‘ Er meinte: ‚Dann lass uns das mal ein paar Jahre so beibehalten.'“

Earles – dessen Ehe mit Jennifer 2013 endete, vier Jahre bevor er seine jetzige Frau Katie Drysen heiratete – behauptete zuvor, er sei durch seinen Vertrag für ‚Hannah Montana‘ „verarscht“ worden und habe nicht so viel verdient, wie die Leute vielleicht dachten.