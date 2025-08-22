Stars Jason Isaacs: Johnny Flynn wird ein ‚anderer‘ Lucius Malfoy sein

Bang Showbiz | 22.08.2025, 18:00 Uhr

Jason Isaacs ist überzeugt, dass Johnny Flynns Darstellung von Lucius Malfoy völlig anders sein wird als seine eigene.

Der 62-jährige Schauspieler verkörperte den bösen Patriarchen in den Harry-Potter-Filmen. Er gratulierte nun seinem ‚Operation Mincemeat‘-Co-Star zu der Rolle in HBOs kommender TV-Adaption der Romane von J. K. Rowling, weigerte sich aber zu verraten, ob er ihm Ratschläge gegeben habe.

„Johnny wird sein eigenes Ding machen“, sagte Jason dem ‚Entertainment Weekly‘-Magazin „Vielleicht ist er charmanter. Ich bezweifle, dass er so aussehen wird wie ich, denn das war der Look, den ich mir ausgedacht habe, und er ist viel zu originell, um irgendetwas kopieren zu wollen.“

Auf die Frage, ob Johnny ihn wegen der Rolle kontaktiert habe, fügte er hinzu: „Wenn er es getan hätte, würde ich es niemandem erzählen.“ Dass er ihm geschrieben hat, nachdem das Casting bekannt wurde, verrät der Schauspieler aber. „Ich habe ihm eine SMS geschickt. Das kann ich sagen, weil das meine Sache ist. Ich habe ihm geschrieben, weil wir einen Film zusammen gemacht haben und befreundet waren.“ Er schwärmt, wie „entzückend und phänomenal talentiert“ sein Kollege sei und betont, dass er keinen Zweifel daran habe, dass Johnny Flynn „etwas völlig anderes machen wird“ als er, weil auch er selbst sein eigenes Ding mit der Rolle gemacht habe.

Und Jason freut sich darauf, die neue Serie zu sehen, weil er glaubt, dass sie eine völlige Abkehr von den Filmen sein wird. Er sagte: „Sie entwerfen alles von Grund auf neu. Sie entwerfen Hogwarts neu und die Kostüme, und sie schreiben all diese fabelhaften neuen Drehbücher, die jedes Buch zu einer ganzen Staffel ausbauen. Und es wird großartig – es wird für eine neue Generation sein. Es wird ihre Version von Harry Potter sein.“