Film Jason Isaacs hat ‚väterliche‘ Gefühle für neuen Draco Malfoy, Lox Pratt

Jason Isaacs - 77th Primetime Emmy Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 20:00 Uhr

Jason Isaacs fühlte sich „ziemlich väterlich“, als er den neuen ‚Harry Potter‘-Darsteller Lox Pratt bei den BAFTA TV Awards am Sonntag (10. Mai) traf.

Der 62-jährige Schauspieler, der Lucius Malfoy in der ursprünglichen ‚Harry Potter‘-Filmreihe spielte, pflegt weiterhin eine enge Freundschaft mit seinem früheren Leinwandsohn Tom Felton seit ihrer gemeinsamen Arbeit an der Zauberer-Reihe. Deshalb sei es „sehr verwirrend“ gewesen, als er dem 14-jährigen Lox begegnete, der in HBOs neuer TV-Serie die Rolle des Draco Malfoy übernehmen wird.

Zu einem gemeinsamen Foto vom roten Teppich richtete Jason außerdem Grüße an Johnny Flynn, der in seine Fußstapfen als Lucius treten wird, und schrieb auf Instagram: „Draco 2.0 trifft OG Lucius. Ein seltsames und schönes Gefühl zu wissen, welche Freude der junge Lox der Welt bringen wird und welche Freude die Zukunft für ihn bereithält.“ Dann fügte er scherzend hinzu: „Ich fühlte mich ziemlich väterlich, musste mich aber daran erinnern, dass er nicht mein Sohn ist – Tom ist es. Nein, Moment … ich habe Töchter. Es ist alles sehr verwirrend.“

Jason schrieb weiter, dass das Einzige, was er sicher wisse, sei, dass Tom und er Lox und Johnny Flynn „mit Neid, Liebe und Staunen über die zeitlose Kraft dieser großartigen Geschichten“ beobachten werden.

Lox war begeistert, „den OG Papa“ zu treffen. Er kommentierte den Beitrag: „Danke @therealjasonisaacs! Der OG Papa Lucius Malfoy. Habe unsere gemeinsame Zeit bei @bafta geliebt.“

Lox erklärte kürzlich, dass seine Version von Draco anders sein werde als Toms Darstellung in den Filmen. Er sagte gegenüber ‚Variety‘: „Er ist immer noch sehr Draco, aber ich gebe ihm meinen eigenen Dreh. Er hat definitiv mehr Ebenen. Ich freue mich darauf, dass die Leute das sehen, weil er so anders ist als Draco in den Filmen.“

Tom Felton, der derzeit den erwachsenen Draco in ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ am Broadway spielt, verriet zuvor, dass er mit Lox Kontakt aufgenommen habe, und einer der Ratschläge, die er ihm gegeben habe, sei gewesen, „so viele Requisiten wie möglich zu stehlen“, weil sie „in Zukunft ein Vermögen wert sein werden“. Und auf die Frage, ob er sich das zu Herzen genommen habe, sagte Lox: „Ja, ich kann wahrscheinlich nicht verraten, wie viele Requisiten ich mitgenommen habe.“