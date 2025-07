Stars Jason Isaacs: Kritik an ‚rassistischen‘ ‚Harry Potter‘-Fans

Bang Showbiz | 08.07.2025, 11:00 Uhr

Der Star hat die 'rassistischen' Fans scharf kritisiert, die das Casting des Darstellers in der neuen Serie kritisiert haben.

Jason Isaacs hat die „rassistischen“ Fans scharf kritisiert, die das Casting von Paapa Essiedu in der neuen ‚Harry Potter‘-Serie kritisiert haben.

Der 62-jährige Schauspieler, der in den Originalverfilmungen von J.K. Rowlings Romanen die Rolle des Lucius Malfoy spielte, hat sich gegen die Kritik an Paapas Besetzung als Severus Snape in HBOs neuer Fernsehserie ausgesprochen.

Berichten von ‚Collider‘ zufolge sagte Jason in einem Gespräch mit dem Publikum auf der FanExpo Denver: „Paapa Essiedu ist einer der besten Schauspieler, die ich je gesehen habe. Ich habe online einige Leute gesehen, die sich unhöflich über ihn geäußert haben. Sie sind einfach rassistisch.“ Isaacs betonte zudem, dass die Kritiker ihre „Zungen verschlucken“ würden, wenn sie Paapa in der neuen TV-Serie zu sehen bekommen. Der Darsteller fügte hinzu: „Die gesamte Besetzung der neuen ‚Harry Potter‘-Fernsehserie ist großartig. [Die Kritiker] werden hoffentlich ihre Zungen verschlucken – Sie wissen schon, ihre digitalen Zungen –, wenn sie sehen, was [Paapa] auf der Leinwand macht.“ Der 35-jährige Paapa tritt mit seiner Rolle in die Fußstapfen des verstorbenen Alan Rickman, der im Original-Franchise Professor Snape verkörperte. Essiedu war zuvor unter anderem in ‚I May Destroy You‘, ‚Gangs of London‘ und ‚The Lazarus Project‘ aufgetreten.