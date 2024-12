Seine liebste Comicfigur Jason Momoa wird in kommendem „Supergirl“-Film zu Lobo

Jason Momoa wird die Comicfigur Lobo verkörpern. (wue/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 15:01 Uhr

Lobo statt Aquaman: In einer neuen Rolle kehrt Jason Momoa in das DC-Universum zurück, wie der Hollywoodstar jetzt selbst bestätigt hat.

Mehrfach verkörperte Jason Momoa (45) in den vergangenen Jahren den Superhelden Aquaman. Der Hollywoodstar hat jetzt jedoch eine neue DC-Rolle an Land gezogen und wird eine andere Figur aus dem Comic-Universum spielen. Für den kommenden Film "Supergirl: Woman of Tomorrow" wird Momoa zu Lobo, wie unter anderem das Branchenportal "Deadline" berichtet.

Jason Momoa: "Sie haben angerufen"

Dass Momoa in die Rolle der Comicfigur Lobo schlüpfen wird, hat der Schauspieler auf Instagram auch selbst bestätigt. Dazu postete der 45-Jährige einen kurzen Ausschnitt aus einem Interview, das er Ende 2023 "Fandango" gegeben hat. Darin erklärte er unter anderem, dass er einst Comics gesammelt hat und Lobo stets seine Lieblingsfigur gewesen sei. "Und ich wollte schon immer Lobo spielen", erzählte Momoa, der das Ganze als "perfekte Rolle" beschrieb. Er habe den Anruf zwar noch nicht bekommen, damals meinte er jedoch: "Wenn sie mich anrufen und fragen, ihn zu spielen, ist das ein verdammtes Ja." Im Kommentar des Beitrages schreibt Momoa jetzt einfach nur: "Sie haben angerufen."

Bereits Anfang 2024 wurde bekannt, dass Milly Alcock (24) die Titelheldin spielen wird. James Gunn (58), Co-Chef der DC Studios, bestätigte damals über die Social-Media-Plattform Threads einen Medienbericht, laut dem die Australierin zum neuen Supergirl wird. Alcock wurde in den vergangenen Jahren erstmals durch ihre Rolle der jungen Rhaenyra Targaryen im "Game of Thrones"-Prequel "House of the Dragon" einer breiteren Masse an Film- und Serien-Fans bekannt.

Laut "Variety" soll die Produktion des "Supergirl"-Films am 13. Januar 2025 beginnen. Demnach ist derzeit geplant, dass der Blockbuster am 26. Juni 2026 in die US-Kinos kommt.