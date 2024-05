Film Jason Schwartzman: Rolle in Weihnachtskomödie ‚Oh. What. Fun.‘

Jason Schwartzman und Eva Longoria haben sich dem Cast der Weihnachtskomödie ‚Oh. What. Fun.‘ angeschlossen.

Das Duo wird in dem neuen Film, bei dem Michael Showalter die Regie führt, an der Seite von Michelle Pfeiffer mitspielen.

Joan Chen, Devery Jacobs, Havana Rose Liu und Maude Apatow haben sich ebenfalls der Besetzung des in Atlanta gedrehten Films angeschlossen, mit Danielle Brooks in einer Cameo-Rolle. Der kommende Film wird als ein Liebesbrief an Mütter und als eine Mischung aus ‚Familienfest und andere Schwierigkeiten‘ und ‚Ein Ticket für Zwei‘ bezeichnet. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Frau namens Claire Clauster (Pfeiffer), die einen besonderen Weihnachtsausflug organisiert und wegen dem Durcheinander jedoch von ihrer Familie vergessen wird. Als sie ihren Fehler erkennen, ist sie verschwunden und das Weihnachten der Familie in Gefahr. Claire hält jedoch nichts davon ab, ihrer Familie den Urlaub zu schenken, den sie verdient. Denis Leary wird Claires Ehemann spielen, während Felicity Jones, Chloë Grace Moretz und Dominic Sessa die Kinder des Paares verkörpern. Die Details zu den Rollen, die die neu angekündigten Schauspieler übernehmen, müssen noch bekannt gegeben werden. Das Drehbuch basiert auf einer Kurzgeschichte von Chandler Baker, der die Geschichte zusammen mit Showalter für die große Leinwand adaptierte.