Kroatien-Krimi, Die Bergretter, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht": Stascha Novak (Jasmin Gerat, v.), Borko Vucevic (Kasem Hoxha, M.) und Emil Perica (Lenn Kudrjawizki, r.) haben eine erste Spur. (hub/spot)

SpotOn News | 11.07.2024, 06:01 Uhr

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) geschieht ein Mord in der Familie von Kommissarin Novak. Joko Winterscheidt erforscht in "The World's Most Dangerous Show" (ProSieben) die Herausforderungen des Klimawandels. Bei "Hast du Töne?" (Sat.1) müssen Promis bekannte Songs erkennen.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht, Krimi

Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) ist zutiefst enttäuscht von ihrer Schwester Minka (Jenny Meyer) und meidet sie sogar bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Branko (Rufus Beck). Am nächsten Morgen wird die Leiche von Cousin Luka (Giovanni Funiati) entdeckt, brutal ermordet mit einem Messer. Stascha sieht Minka als eine der Verdächtigen an.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show, Doku

In der sechsteiligen Dokumentation "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" geht es nicht um Unterhaltung, sondern um ernste Themen. Joko untersucht die Folgen der Klimakatastrophe und trifft Menschen, die für eine nachhaltigere Welt kämpfen. Diese Begegnungen geben ihm neue Perspektiven und Hoffnung.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Augen auf, Heimatserie

Kilian Wilks (Jens Münchow) lebt heimlich mit Isabel Lombardi (Annika Olbrich) zusammen, während seine Frau Frederike (Rhea Harder-Vennewald) im Koma liegt. Als er seiner Tochter Nina (Nadja Maier) von ihrem Umzugsplan erzählt, reagiert diese emotional und verschwindet. Auf ihrer Flucht trifft sie auf Markus, der sie zu beruhigen versucht.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz

Nach fast 25 Jahren kehrt das Musik-Quiz "Hast Du Töne?" mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel zurück. Prominente Duos treten an, um Songs anhand der ersten Töne oder nur eines Instruments zu erkennen. Der Gewinner aus dem Zuschauerblock des Siegerteams kann bis zu 25.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, VOX, Inferno, Mysterythriller

Der Harvard-Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) muss in Dantes "Göttlicher Komödie" versteckte Hinweise entschlüsseln, um eine globale Katastrophe zu verhindern. Nach Gedächtnisverlust und Visionen arbeitet er mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) zusammen, um das Rätsel zu lösen und die drohende Katastrophe abzuwenden.