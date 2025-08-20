Stars Jay Cutler: Kritik an seiner Ex-Frau Kristin Cavallari

Kristen Cavallari and Jay Cutler at Uncommon James Opening Chicago Oct 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 09:00 Uhr

Der Star betonte, dass die Behauptung seiner Ex-Partnerin, dass sie bei ihrer Scheidung nie 'einen Penny' erhalten habe, 'völlig unwahr' sei.

Jay Cutler betonte, dass Kristin Cavallaris Behauptung, dass sie bei ihrer Scheidung nie „einen Penny“ erhalten habe, „völlig unwahr“ sei.

Der 42-jährige Sportler hat seine Ex-Frau aufgrund ihrer jüngsten Aussagen zu den Bedingungen ihrer Trennung scharf kritisiert.

Cutler hatte sich im Jahr 2020 von Kristin getrennt und bezeichnete es als „rücksichtslos“ und „grenzwertig verleumderisch“ von ihr, zu behaupten, dass sie nichts von seinem Vermögen erhalten habe. In einem Gespräch in seinem eigenen ‚Take It Outside‘-Podcast verriet Jay, der einst der bestbezahlte Quarterback der NFL war: „Lasst uns das mal logisch betrachten. ‚Keinen Penny‘, okay. Verheiratet seit, ich weiß nicht, ungefähr sieben Jahren, drei Kinder. Man kann online nachsehen, wie viel ich in der NFL verdiente. Man kann den Vertrag von Jahr zu Jahr einsehen und die Gesamtsumme nach 12 Jahren.“ Cutler fügte hinzu, dass es „grenzwertig verleumderisch“ sei, dass „keine Seite einen einzigen Dollar bekommen“ habe. Der Star sagte: „Ich halte es für leichtsinnig. Ich halte es für grenzwertig verleumderisch, zu unterstellen, dass während der Ehe keine Seite einen einzigen Dollar bekommen hat. Das ist Wahnsinn. Das ist völlig falsch, völlig unwahr.“