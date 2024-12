Mafiaprobleme wegen Spielschulden? Jay Leno räumt mit Gerüchten um Verletzungen auf

Jay Leno macht klar: An den Gerüchten um ihn ist nichts dran. (dam/spot)

SpotOn News | 29.12.2024, 17:32 Uhr

Aufgrund mehrerer Unglücke in den vergangenen Jahren rankten sich zahlreiche Gerüchte um Jay Leno. Der Moderator und Komiker räumt mit den Spekulationen auf.

Nachdem sich Jay Leno (74) bei mehreren Unfällen in den vergangenen Jahren verletzt hatte, kursierten Gerüchte, dass der Komiker und Moderator womöglich aufgrund von Spielschulden von der Mafia angegriffen worden sei. In dem Podcast "Club Random" reagierte Leno humorvoll auf die Spekulationen. "Nun, mir gefällt der Gedanke, dass sie nicht einfach eines meiner Autos für die Spielschulden nehmen würden", witzelte er in der Folge gegenüber Podcast-Gastgeber Bill Maher (68).

Die Gerüchte seien unbegründet, wie er ausführte – der 74-Jährige finde schlichtweg kein Gefallen am Glücksspiel. "Ich spiele nicht. Wenn ich 100 Dollar verliere, fühle ich mich dümmer, als wenn ich 1.000 gewinne. Denn ich denke: 'Ich hätte meine Frau zum Essen ausführen können'", sagte Leno.

Er hatte tatsächlich mit der Mafia zu tun

Nachdem er mit den Gerüchten aufgeräumt hatte, erinnerte sich Leno an die Anfänge seiner Karriere zurück – und an ein Aufeinandertreffen mit einem Mafiamitglied. Nach einem Aufritt in einem Comedy-Klub sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe ihm 100 Dollar zugesteckt. "Ich sagte: 'Oh, danke. Hören Sie, ich will nicht respektlos sein, aber wissen Sie, geben Sie es der Kirche oder so… Ich bin okay, aber danke.' Und er sagt zu mir: 'Weißt du, du bist ein kluger Junge. Du nimmst kein Geld von Leuten wie mir. Das ist klug.' Und niemand hat mich je wieder belästigt", berichtete Leno.

Mehrere Unfälle in den vergangenen Jahren

Zuletzt sorgte der 74-Jährige mit mehreren Unfällen für Aufsehen. 2022 hatte Leno bei einem Vorfall in einer Garage schwere Verbrennungen erlitten. "Ich bin okay", versicherte er damals in einem Statement gegenüber "Variety". Er benötige "nur ein oder zwei Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen". Nach dem Unfall musste sich Leno mehreren Hauttransplantationen unterziehen.

Wenige Monate später, im Januar 2023, berichtete der Ex-Late-Night-Talk-Star von einem Motorradunfall. "Ich habe ein gebrochenes Schlüsselbein. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei gebrochene Kniescheiben. Aber es geht mir gut", so Leno damals im Gespräch mit dem "Las Vegas Review-Journal".

Im vergangenen November stürzte er einen Hügel hinunter und schlug dabei mit dem Kopf auf einen Felsen auf. "Ich habe mir das Handgelenk gebrochen, einen Fingernagel verloren und bin überall schwarz und blau", verriet Leno im Interview "Inside Edition". Folgeschäden müsse er jedoch nicht befürchten. "Das wird schon wieder, ich mache mir keine Sorgen."