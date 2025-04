Stars Sheryl Lee Ralph verletzte sich Arm bei Autounfall

Sheryl Lee Ralph attends the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2025, 11:00 Uhr

Sheryl Lee Ralph war diese Woche in einen Autounfall verwickelt.

Die ‚Abbot Elementary‘-Darstellerin erschien am Mittwoch (9. April) in der ‚The Late Show‘ mit ihrem Arm in einer schwarzen Schlinge und als sie zu ihrer Verletzung befragt wurde, erklärte sie, dass sie in einen beängstigenden Vorfall verwickelt war, nach dem sie sich „schrecklich“ fühlte.

Gastgeber Stephen Colbert fragte seinen Gast: „Ich muss den Elefanten im Raum ansprechen: Was ist das Accessoire, das Sie dort tragen?“ Sheryl antwortete: „Mann, ich hatte einen Autounfall! Das Auto fuhr über die Laderampe. Wir gingen mit der Nase voran und ich dachte: ‚Moment mal, ich bin heute Abend hier bei Stephen Colbert!'“ Die 68-jährige Schauspielerin stellte dann klar, dass sich der Unfall tatsächlich am 7. April ereignet hatte, aber sie ließ sich davon nicht von ihrer Arbeit abhalten. Sie fügte hinzu: „Das Adrenalin hat so stark zugenommen. Ich war auf dem Weg zu einem Vortrag im Auto. Es war schrecklich. Aber ich dachte mir: ‚Okay, mach weiter, mach weiter. Sie haben schon die Hälfte des Geldes, also kann ich genauso gut hingehen und die Arbeit zu Ende bringen.‘ Ich bin aufgetaucht und es lief so gut.“

Sheryl nahm an diesem Abend einen Preis des MCC Theaters in New York City entgegen, spürte aber am nächsten Tag die Auswirkungen, als sie aufwachte und sich „schrecklich“ fühlte. Sie sagte: „Ich wachte am Dienstag auf und fühlte mich, als hätte ich 12 Runden mit Muhammad Ali gemacht.“ Stephen scherzte dann, dass ihr Tragetuch zu ihrem glitzernden schwarzen Kleid passte. Sheryl antwortete: „Es war schrecklich. Aber das ist alles, was ich erlitten habe, und ich habe dich genau dort. Das Leben ist kurz, Leute. Merkt Euch das!“