Film Jeff Fowler: Er wusste, Jim Carrey würde ‚Sonic 3‘ machen

Bang Showbiz | 23.12.2024, 17:00 Uhr

Jeff Fowler wusste, dass Jim Carrey der Chance, in ‚Sonic the Hedgehog 3‘ mitzuspielen, nicht widerstehen könnte.

Der Filmemacher ist kürzlich zu dem Franchise zurückgekehrt, um den neuesten Film zu drehen, der auf Segas kultiger Videospielfigur basiert. Er freute sich, den ‚Dumb and Dumber‘-Star als Bösewicht Dr. Ivo Robotnik zurückzuholen, obwohl dieser zuvor geschworen hatte, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen.

Jeff erzählte gegenüber ‚Variety‘: „Im Grunde meines Herzens hatte ich das Gefühl, wenn wir Jim ein lustiges Konzept anbieten und wenn wir genau die richtige Karotte baumeln lassen, würde er zurückkommen. Er liebt es, ein junges Publikum zu unterhalten.“ Carrey verriet bei der Promotion des zweiten ‚Sonic the Hedgehog‘-Streifens im Jahr 2022, dass er seine Pläne, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen, „ziemlich ernst“ nehme, witzelte aber, dass er für den neuen Film zurückkehren würde, weil er etwas Geld brauchte, nachdem er seine Ersparnisse aufgebraucht hatte.

Der 62-jährige Schauspieler scherzte: „Ich bin in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich vor allem ein Genie spielen darf, was ein bisschen weit hergeholt ist. Und, weißt du, es ist einfach… Ich habe eine Menge Sachen gekauft und brauche das Geld, ehrlich gesagt.“ Der Streifen dient auch als Einführung von Shadow the Hedgehog in die Serie und Jeff war der Meinung, dass Keanu Reeves die „perfekte Besetzung“ für die düsterere Alternative zu Sonic war. Der Regisseur erklärte: „Während Sonic dieses Kind mit motorisiertem Mund ist, das aufgeregt, fröhlich und optimistisch ist, ist Shadow die andere Seite der Medaille. Er hat einige echte Härten durchgemacht und das hat dazu geführt, dass sich sein Leben in diese radikal andere Richtung gedreht hat.“ Fowler fügte hinzu: „Es gibt offensichtliche Parallelen zwischen John Wick und Shadow. Aber Keanu hat schon immer komplexe, grüblerische Charaktere mit einer echten Schärfe gespielt. Er war die perfekte Besetzung.“