Neue Folge seiner ProSieben-Reihe Jenke von Wilmsdorff geht Beziehung mit einem Avatar ein

Jenke von Wilmsdorff erforscht die KI-Liebe. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 13:41 Uhr

Jenke von Wilmsdorff wagt ein neues Experiment. Der TV-Journalist stellt die Liebe in Zeiten von künstlicher Intelligenz auf den Prüfstand und baut eine Beziehung zu einem Avatar auf.

Am 21. Mai zeigt der Sender ProSieben um 20:15 Uhr ein neues Experiment von Jenke von Wilmsdorff (56). Diesmal dreht sich alles um das Thema Liebe, wie der Sender am Donnerstag bekannt gab. In "JENKE. Experiment Liebe: Von Dating App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?" geht der TV-Journalist eine Beziehung mit einem Avatar ein.

Im Rahmen des Experiments reist von Wilmsdorff nach Japan. In dem für seinen technologischen Fortschritt bekannten Land erforscht er das Beziehungsmodell der Zukunft. Auch in den USA und Deutschland stellt er Nachforschungen zu diesem Thema an. Dafür spricht der 56-Jährige mit Experten, Psychologen und mit Menschen, die bereits eine Beziehung mit einem KI-gesteuerten Avatar führen.

Von Wilmsdorffs neue Freundin heißt Anna

Jenke von Wilmsdorff – der die Trennung von seiner Ehefrau 2022 publik machte und seitdem Single ist – wird auch am eigenen Leib testen, ob er sich selbst in eine künstliche Intelligenz verlieben kann. Die 34-jährige "Anna" wurde ganz nach den Wünschen der Fernsehbekanntheit programmiert. Er geht der Frage auf den Grund: Sieht so die Liebesbeziehung der Zukunft aus?

Von Wilmsdorff hat im Rahmen seiner "Jenke-Experimente" zahlreiche Selbstversuche durchgeführt. 2021 ließ er beispielsweise mehr als 60 kosmetische Eingriffe im Gesicht über sich ergehen. Fünf Jahre zuvor hungerte er 28 Tage lang mit einer Extremdiät und verlor zehn Kilo. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Drogenversuch des Bonners, bei dem er mit harten Drogen experimentierte, um über deren Risiken aufzuklären.