Landkrimi, Das Quartett, ... TV-Tipps am Dienstag

"Landkrimi: Steirergeld": Kommissarin Sulmtaler (Anna Unterberger) und Chefermittler Bergmann (Hary Prinz, r.) sind einem möglichen Mordfall auf der Spur. (cg/spot)

SpotOn News | 02.07.2024, 06:05 Uhr

In "Landkrimi: Steirergeld" (Das Erste) stirbt ein Banker bei einem Raubüberfall. Auf ZDFneo gibt es einen neuen Einsatz für "Das Quartett" und in "Red Stone" (Tele 5) bekommt ein Auftragskiller Gewissensbisse.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem – Mockingjay (1), Sci-Fi-Drama

Rebellen retten Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) aus der "Hungerspiele"-Arena. Sie taucht daraufhin im eigentlich zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Doch das Schicksal der Nation Panem liegt in ihren Händen: Katniss muss sich darüber klarwerden, ob sie im Kampf gegen das Kapitol die Rebellen unterstützen möchte, als ein Krieg ausbricht.

20:15 Uhr, Tele 5, Red Stone, Krimidrama

Ein Junge wurde Zeuge eines Mordes an seinem Ganoven-Bruder, nachdem jener den örtlichen Gangsterboss hereinlegen wollte. Ein gefährlicher Auftragsmörder (Neal McDonough) soll daher den Teenager umbringen, bevor das FBI ihn zu fassen bekommt. Doch das Gewissen des Killers meldet sich. Er muss entscheiden, wem er zur Seite stehen möchte.

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett: Der lange Schatten des Todes, Krimi

Ein neuer Einsatz für "Das Quartett": Am Elsterbecken in Leipzig wird der ehemalige Bäcker Franko Bleich tot aufgefunden. Allem Anschein nach sollte die Leiche im Fluss landen, doch der Täter oder die Täterin könnte gestört worden sein. Maike Riem (Anja Kling) stellt zusammen mit ihrem Team Ermittlungen in der Nachbarschaft und im Familienumfeld des ermordeten Bäckers an. Doch es gibt eine unerwartete Wendung als bekannt wird, dass Franko Bleich vor fünf Jahren in einen Autounfall mit tödlicher Folge verwickelt gewesen ist. Hat der alte Vorfall etwas mit dem Tod Bleichs zu tun?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern in "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Zuschauerin und einen Zuschauer heraus. Kennen zweieinhalb Fans das Moderatoren-Duo besser als Joko und Klaas sich selbst? Tim und Cara sind zwei Superfans und bekommen vom halben Fan Frank Tonmann Unterstützung im Spiel "Two and a Half Fan". Daneben gehen Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für den Sender ins Rennen.

20:45 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirergeld, Krimi

Das Grazer Ermittlerduo Bergmann (Hary Prinz) und Sulmtaler (Anna Unterberger) bekommt es mit einem Mordfall im beschaulichen Murbruck zu tun. Die Provinz steht Kopf: Der geachtete Banker Rudi Stiegler (Gottfried Breitfuß) legt mit seiner Privatbank eine Pleite hin und wird wenig später in seinem Haus zum Opfer eines Raubüberfalls, bei dem er ums Leben kommt. Seine Ehefrau Lore (Fanny Stavjanik) ruft noch Retter, die allerdings zu spät kommen. Zwar ist die Todesursache ein Herzinfarkt, doch Kommissar Sascha Bergmann und seine Kollegin Anni Sulmtaler sind skeptisch.