Film Jenna Ortega ergattert neue Rolle in Film von Leos Carax

Jenna Ortega - A24's "Death Of A Unicorn" New York Screening - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 11:00 Uhr

Die 'Wednesday'-Darstellerin wird die Hauptrolle in dem kommenden Film 'Lily May B' von Leos Carax übernehmen, der für 2027 geplant ist.

Jenna Ortega wird in der kommenden Produktion des französischen Regisseurs Leos Carax mit dem Titel ‚Lily May B‘ zu sehen sein.

Die 23-jährige Schauspielerin übernimmt eine Hauptrolle in dem neuen Film, dessen Dreharbeiten im Frühjahr 2027 beginnen sollen. In der offiziellen Inhaltsbeschreibung heißt es: „Es war einmal ein kleines Mädchen, eine junge Frau und ein junger Junge. Jeder von ihnen trug ein Geheimnis in sich, das zu schwer war, um es allein zu tragen.“ Das Trio begegne sich in „einer Welt am Ende der Zeit“ und fahre gemeinsam „auf einem großen Motorrad durch leere Städte, verlassene Schnellstraßen und uralte Wälder“.

Auf ihrer Reise werden die Charaktere demnach zahlreichen Gefahren ausgesetzt, setzen ihren Weg jedoch fort – „auf der Suche nach ihrer Identität und nach einem Ort, an dem sie vielleicht sein können“. Die vollständige Besetzung des Films soll im September bekannt gegeben werden. In einem Statement erklärte Carax: „Leos Carax ist einer der Gründe, warum ich mich in das Kino verliebt habe. ‚Lily May B‘ führt seine einzigartige Vision fort – mit Freiheit, rohen Emotionen und einer visuellen Kraft, die unverwechselbar für ihn ist.“

Über die Besetzung der ‚Wednesday‘-Darstellerin verriet er außerdem: „Dass diese Welt nun auf das enorme Talent von Jenna Ortega trifft, fühlt sich vollkommen natürlich an.“ Im Jahr 2021 führte Carax Regie bei ‚Annette‘, einem musikalisch geprägten Drama, geschrieben vom US-Pop- und Rockduo Sparks und besetzt mit Adam Driver sowie Marion Cotillard. Für dieses Projekt erhielt er beim Cannes Film Festival den Preis für die beste Regie.

Unterdessen verriet Jenna Ortega kürzlich, dass sie beinahe ihre Schauspielkarriere beendet hätte, bevor sie ihre Rolle in der Netflix-Serie ‚You‘ bekam. Die Schauspielerin, die ihre Karriere mit Kinderserien wie ‚Richie Rich‘ und ‚Mittendrin und kein Entkommen‘ begann, dachte zeitweise daran, der Branche den Rücken zu kehren.

In Kid Cudis ‚Big Bro‘-Podcast erklärte sie: „Als Teenager hatte ich gerade eine Kinderserie beendet und wusste nicht, wie es weitergeht. Ich musste mich neu beweisen und mit Casting-Direktoren arbeiten, die mich nicht kannten. Es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an aufzuhören.“ Mehrere Monate habe sie gemeinsam mit ihrem Team über einen Rückzug gesprochen. Doch die Arbeit an ‚You‘ änderte alles: „Ich liebte das Set und hatte die beste Zeit. Da wusste ich: Ich kann das nicht aufgeben.“