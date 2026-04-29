Film Nia Long: ‚Michael‘-Nachdreharbeiten verändern den Film grundlegend

Nia Long. Avalon. 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 11:00 Uhr

Nia Long hat erzählt, dass die Nachdreharbeiten für den Film ‚Michael‘ für sie sehr emotional und „herzzerreißend“ waren. In dem Film spielt sie Katherine Jackson, die Mutter von Michael Jackson.

Der Film musste stark verändert werden. Der Grund dafür waren rechtliche Probleme. Szenen über die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson durften nicht wie geplant gezeigt werden. Deshalb wurde ein großer Teil der Geschichte neu geschrieben. Es wurden Millionen für Nachdreharbeiten ausgegeben, und auch das Ende wurde geändert. Jetzt endet der Film auf dem Höhepunkt von Jacksons Karriere und nicht mehr in seinen späteren Jahren. Die Hauptrolle übernimmt Jaafar Jackson, Regie führt Antoine Fuqua.

Nia Long ist jedoch mit dem Ergebnis des Films zufrieden. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „In der ursprünglichen Fassung des Films gab es Szenen, die in diesem Schnitt nicht ganz funktionierten, die gestrichen wurden, aber vielleicht wieder aufgenommen werden; ich bin mir nicht ganz sicher. Das gehört zum Filmemachen dazu. Die Darstellungen müssen zur Erzählung passen, und manchmal ändern sich Dinge, und das kann herzzerreißend sein, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Film, so wie er heute ist.“ Long betonte weiter, dass die herausgeschnittenen Szenen möglicherweise doch noch als Teil einer Fortsetzung auf die Leinwand kommen könnten, und fügte hinzu: „Es gab Szenen mit Jaafar und mir; sie wurden hauptsächlich wegen des Zeitraums, den dieser Film abdeckt, herausgeschnitten. Es waren Szenen auf der Neverland [Ranch]. Vielleicht kommen sie also zurück, wenn wir tatsächlich eine Fortsetzung drehen.“

‚Michael‘ zeichnet das Leben von Michael Jackson nach, von seinen frühen Jahren bei den Jackson 5 bis hin zum Erfolg von Alben wie ‚Off the Wall‘, ‚Thriller‘ und ‚Bad‘. Der Film beleuchtet zudem seine Beziehung zu seinem Vater Joe Jackson, der von Colman Domingo gespielt wird; er endet jedoch im Jahr 1987 und behandelt nicht die späteren Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegen Michael.