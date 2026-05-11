Film Jet Li verrät den Film, der seine Hollywood-Karriere veränderte

Jet Li - 2013 - DPA Stock Image BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 11:00 Uhr

Jet Li verrät den Film, der seine Hollywood-Karriere veränderte.

Jet Li betrachtet ‚Romeo Must Die‘ als einen „sehr wichtigen Film“ in seiner Karriere.

Der 63-jährige Schauspieler erhielt mit dem Actionfilm ‚Romeo Must Die‘ aus dem Jahr 2000, unter der Regie von Andrzej Bartkowiak, seine erste Hollywood-Hauptrolle. Jet verriet nun, dass er die Zusammenarbeit mit Aaliyah, die im August 2001 im Alter von 22 Jahren starb, sehr genossen habe.

Er sagte gegenüber ‚People‘: „Für mich war ‚Romeo Must Die‘ ein sehr wichtiger Film für meine Karriere in Hollywood. Es war das erste Mal, dass mir ein Studio die Chance auf eine Hauptrolle gegeben hat.“

Während der Dreharbeiten entwickelten Jet und Aaliyah eine enge Beziehung abseits der Kamera, die der Schauspieler mit einer Familie verglich. Jet, der als einer der ikonischsten chinesischen Filmstars aller Zeiten gilt, erinnerte sich: „Aaliyah arbeitete mit mir Zeile für Zeile. Wir haben tagelang gemeinsam daran gearbeitet, wie man spielt und wie man eine Beziehung auf der Leinwand darstellt.“ Er ergänzte: „Nach den Drehtagen gingen wir zusammen essen. Sie brachte ihre Mutter, ich brachte meinen Bruder mit. Wir saßen zusammen wie eine Familie, sehr herzlich.“

Aaliyah starb 2001 bei einem Flugzeugabsturz auf den Bahamas, nachdem sie das Musikvideo zu ‚Rock the Boat‘ gedreht hatte. Doch Jet erinnert sich noch immer gern an seine ehemalige Kollegin. Der Schauspieler sagte: „Ich sage immer: Ihr körperlicher Teil hat uns zwar verlassen, aber geistig ist sie immer hier. Sie wird immer in meinem Herzen sein.“ Weiter erklärte er: „Jedes Mal, wenn ich in die USA komme, sprechen die Menschen immer noch viel über Aaliyah. Ich sage dann, dass sie immer noch in meinem Herzen lebt. Ich habe immer das Gefühl, dass sie da ist. Sie lebt in den Herzen vieler Menschen weiter.“

Neben Aaliyah spielte Jet in dem Film auch mit Stars wie Isaiah Washington, Russell Wong, DMX und Delroy Lindo zusammen. Die Dreharbeiten seien für ihn eine besondere Erfahrung gewesen. Er erklärte: „Alle am Film haben sich gegenseitig gemocht.“ Außerdem verriet er: „Aaliyah war sehr charmant und hübsch. Mit Anthony Anderson und DMX haben wir alle zusammengearbeitet, und das ist eine sehr starke Erinnerung in meinem Herzen.“ Romeo Must Die wurde ein Kassenerfolg, und Jet gibt zu, dass ihm der Film viele Türen in Hollywood geöffnet habe. Der Schauspieler, der später unter anderem in der ‚The Expendables‘-Reihe mitspielte, sagte: „Martial Arts haben mir viele Türen geöffnet. Vor 25 Jahren habe ich nur Filme in Asien gemacht, und dann kam Hollywood. Ich glaube, viele Menschen mögen meine Filme, weil sie ein bisschen anders sind.“