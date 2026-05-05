Film ‚Paddington in Peru‘-Autoren arbeiten an KI-Film ‚Critterz‘

James Lamont and Jon Foster at Paddington in Peru premiere - Getty - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2026, 11:00 Uhr

'Paddington in Peru'-Autoren arbeiten an KI-Film 'Critterz'.

Die Autoren von Paddington in Peru, James Lamont und Jon Foster, schreiben am Drehbuch für den KI-unterstützten Film ‚Critterz‘.

Das Drehbuch-Duo arbeitet für das kommende Projekt mit Regisseur Nik Kleverov zusammen, Mitgründer des KI-Produktionsstudios Native Foreign. Produziert wird der Film außerdem von OpenAI-Kreativstratege Chad Nelson. In einer Erklärung sagte Kleverov: „‚Critterz‘ wird ein zeitloser Film sein – eine Welt, die sich völlig eigenständig anfühlt. […] Er ist in etwas zutiefst Menschlichem verwurzelt: eine zerbrochene Welt, die wieder zusammenfindet. Im Mittelpunkt steht eine Figur, deren größte Stärke nicht Kraft ist, sondern der Glaube an sich selbst und ihre Familie.“

Lamont und Foster, die auch an Serien wie ‚The Amazing World of Gumball‘ gearbeitet haben, sind für das Drehbuch verantwortlich. Der Film wird als „erster kommerzieller Mainstream-Familienfilm“ bezeichnet, der vollständig mit in den Produktionsprozess integrierter KI entstanden ist. ‚Critterz‘ begann ursprünglich als viraler Kurzfilm aus dem Jahr 2023, erstellt von Nelson, und war eines der ersten Projekte, das kreative Tools von OpenAI nutzte. Die Handlung folgt laut Beschreibung „einem ängstlichen, aber mutigen kleinen Waldwesen, das sich mit einer Gruppe exzentrischer Außenseiter, jeder mit Eigenheiten und verborgenen Stärken, auf eine riskante Mission begibt, um ihren lange vermissten Bruder zu finden“.

Die weltweiten Vertriebsrechte wurden von AGC International übernommen, das erstes Filmmaterial potenziellen Käufern bei den Filmfestspielen in Cannes präsentieren wird. AGC-Chef Stuart Ford erklärte: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Vertigo und Native Foreign ‚Critterz‘ in die Branche zu bringen. Dieser bahnbrechende Film zeigt erstmals, wie KI in die Produktion integriert werden kann, ohne die künstlerische Arbeit zu ersetzen, als Werkzeug zur Erweiterung statt als Ersatz.“ Das Cannes Film Festival selbst hat Filme verboten, die KI als zentrales kreatives Werkzeug einsetzen. Für bestimmte technische Prozesse während der Filmproduktion ist der Einsatz jedoch erlaubt. Der Filmmarkt in Cannes zeigt sich hingegen offener – immer mehr Studios und Kreative beginnen, mit der Technologie zu experimentieren.