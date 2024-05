Stars Jennifer Aniston: Darum boykottiert sie TikTok

Jennifer Aniston - January 2024 - Critics Choice Awards - CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2024, 10:00 Uhr

Jennifer Aniston weigert sich, TikTok zu nutzen, weil es „ihr Leben ruinieren“ würde.

Die 55-jährige Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Rachel Green in ‚Friends‘ bekannt ist, ist entschlossen, die sozialen Medien „auf Distanz“ zu halten, da insbesondere TikTok der eigenen psychischen Gesundheit und der anderer Menschen schaden könne.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte sie: „Ich habe TikTok nicht und werde es auch nie haben. Ich werde es einfach nicht tun. Ich werde mich nicht auf eine weitere Sache einlassen, die mein Leben oder das Leben eines anderen ruiniert.“ Jennifer warnte davor, dass Social-Media-Plattformen „Stunden des Lebens“ verschwenden können, und gab zu, dass sie manchmal für längere Zeit in „Wurmlöcher“ bedeutungsloser Inhalte eintaucht. Sie fuhr fort: „Es kann dich in den Bann ziehen und du hast Stunden deines Lebens verschwendet. Ich kann es manchmal nicht glauben, wenn ich mich in einem absoluten Wurmloch aus Hunden, Welpenvideos und Rettungstieren, Babys und Katzen wiederfinde. Das sind die Sachen, die mir Spaß machen. Aber dann gibt es ein paar Sachen im Internet, die ich einfach nicht sehen will.“

Die ‚The Morning Show‘-Darstellerin betonte, sie glaube nicht, dass soziale Medien „gesund“ für die Gesellschaft seien, weil wir nicht „entworfen“ seien, um diese Plattformen zu nutzen. Sie erklärte: „Wir sind nicht darauf ausgelegt, die Informationen mit der Geschwindigkeit aufzunehmen, wie wir es heutzutage tun. Ich glaube einfach nicht, dass es gut für uns ist. Ich glaube nicht, dass das gesund ist.“