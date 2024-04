Über Hintertür zur Serie Jennifer Aniston: „Friends“-Star war im Rennen für „NCIS“-Rolle

Jennifer Aniston war im Gespräch für eine "NCIS"-Rolle. (wue/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 22:31 Uhr

Wäre alles anders gelaufen, hätte Jennifer Aniston vielleicht in einem Piloten für "Navy CIS" mitgespielt. Und dann hätte auch die Serie womöglich eine ganz andere Wendung genommen.

Im September 2023 machten einige Köpfe hinter der langlebigen Serie "Navy CIS" ("NCIS") öffentlich, dass durchaus einst die Chance bestand, dass Jennifer Aniston (55) eine der Rollen hätte übernehmen können. Um welche es sich genau handelt und wie das Ganze auch die Serie verändert hätte, gibt es nun laut der Entertainment-Website "CinemaBlend" in einem besonderen Special zu sehen.

Rolle in "JAG" hätte zu "NCIS"-Charakter führen können

Das Special "NCISVerse: The First 1,000" von "Entertainment Tonight" feiert 1.000 Episoden des Franchise, verteilt über die Krimiserie und deren Ableger. Dem Bericht zufolge wird darin erzählt, dass "Friends"-Star Aniston im Gespräch war, die Figur Vivian Blackadder zu spielen. Diese taucht in zwei Episoden der Serie "JAG – Im Auftrag der Ehre" auf, von der "Navy CIS" selbst ein Spin-off ist.

Bei den beiden Folgen handelte es sich um einen sogenannten Backdoor-Piloten, mit dem ausgetestet wurde, ob sich das Ganze als eigene Serie womöglich behaupten könnte. Im "NCIS"-Ermittlungsteam der Folgen befand sich damals der Charakter Vivian Blackadder, der von Robyn Lively (52) – und eben nicht von Aniston – gespielt wurde.

Leider sahen die Verantwortlichen Lively nicht als geeignet für die Blackadder-Rolle. "JAG"- und "NCIS"-Erfinder Donald P. Bellisario (88) erzählte 2003 der Programmzeitschrift "TV Guide", dass Lively zwar "eine sehr gute Schauspielerin" sei, "aber sie war ein bisschen zu weich für diese Art von Rolle". Das führte schließlich dazu, dass der Charakter ganz aus der "NCIS"-Serie verschwand und stattdessen Sasha Alexander (50) als Caitlin Todd zum Team hinzustieß. Hätte Aniston jedoch Vivian Blackadder gespielt und wäre sie gut angekommen, dann wäre Blackadder vielleicht doch Teil des Teams geworden.

Mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" hatten im vergangenen Jahr unter anderem schon Casting-Direktorin Susan Bluestein (77) und der leitende Produzent Charles Floyd Johnson (83) über die "NCIS"-Truppe gesprochen. "Ich glaube, Jennifer Aniston war zu der Zeit verfügbar, und ihr Name war im Gespräch", erinnerte sich Johnson. Bluestein glaubte: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Jennifer Aniston die Rolle jemals angeboten habe. Jennifer Aniston könnte aber sehr wohl ein Name gewesen sein, den wir diskutiert haben."