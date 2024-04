Film Jennifer Aniston: Sie produziert eine ‚Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?‘- Neuinterpretation

Jennifer Aniston

Bang Showbiz | 25.04.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin wird eine Neuinterpretation des Films produzieren.

Jennifer Aniston wird eine Neuinterpretation von ‚Warum eigentlich … bringen wir den Chef nicht um?‘ produzieren.

Die 55-jährige Schauspielerin, die vor kurzem ‚The Morning Show‘ und die ‚Murder Mystery‘-Filmreihe produzierte, wird voraussichtlich mit ihrer Echo Films-Partnerin Kristin Hahn für eine neue Version der Komödie von 1980 zusammenarbeiten, in der Jane Fonda, Lily Tomlin und Dolly Parton mitspielten.

Berichten von ‚Variety‘ zufolge soll sich der neue Film in der Entwicklung befinden und Diablo Cody arbeitet an dem Entwurf des Drehbuchs. Details zur Handlung müssen noch enthüllt werden, aber in dem Originalfilm porträtierten die Stars Fonda, Tomlin und Parton drei berufstätige Frauen, die sich an ihrem „sexistischen, egoistischen, lügnerischen, heuchlerischen Fanatiker“-Chef, der von Dabney Coleman gespielt wurde, rächen wollen. Der Erfolg des Films hatte eine fünfteilige TV-Serie und die gleichnamige Musical-Bühnenadaption hervorgebracht, für die Parton die Musik und die Texte schrieb. Im vergangenen Jahr gab Aniston zu, dass sie bereit dazu wäre, einen dritten ‚Murder Mystery‘-Film zu drehen, nachdem sie in den ersten beiden Actionkomödien für Netflix an der Seite von Adam Sandler mitspielte. Über die Möglichkeit eines dritten Films enthüllte der Star gegenüber ‚Collider‘: „Das hoffe ich. Ich würde gerne einen dritten machen, und ich weiß, dass Adam das auch machen würde. Aber das hängt wirklich alles davon ab, ob die Leute diesen Film genauso lieben wie den ersten, und natürlich, ob Netflix uns will.“