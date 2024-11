Stars Jennifer Coolidge: Kein sparsamer Mensch

Bang Showbiz | 12.11.2024, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin zahlt nach eigenen Angaben für alles „zu viel“.

Die 63-jährige Schauspielerin wurde 1999 als Stiflers Mom in ,American Pie‘ berühmt. In den letzten Jahren erlebte sie dank ihrer Emmy-prämierten Rolle in ,White Lotus‘ ein massives berufliches Comeback, gab aber zu, dass sie nicht besonders geschickt mit Geld umgehen kann und nie das „Glück“ hatte, gute Angebote zu finden.

Sie erzählte ,UsWeekly’: „Um ehrlich zu sein, bin ich in keiner Weise ein sparsamer Mensch. Ich meine, ich ziehe es vor, für alles zu viel zu bezahlen. … Ich habe diese Freunde, die in der Lage sind, diese tollen Schnäppchen zu finden. Ich habe da nicht so viel Glück.“ Die ,Shotgun Wedding‘-Darstellerin – die auch in den frühen 2000er-Hits wie ,Natürlich blond’ und ,A Cinderella Story‘ mitspielte – bereut es aber nicht, wie sie ihr Geld ausgibt und gibt es lieber aus, um ihre Freunde zu verwöhnen. Sie sagte: „Ich führe meine Freunde und meine Hunde zum Essen aus. Beides mache ich sehr gerne. Ich bereue nichts.“

In der Zwischenzeit wurde Jennifer zu einigen „falschen Vorstellungen“ befragt, die andere über sie haben, und verriet, dass sie entgegen dem, was die Leute vielleicht denken, „wirklich schnell rennen“ kann, und dass sie trotz der Gerüchte, dass es in ihrem Haus spukt, nicht feststellen konnte, dass dies tatsächlich der Fall ist.