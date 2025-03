Stars Jennifer Coolidge bereut Suche nach ’nicht verfügbaren‘ Männer

Jennifer Coolidge - JAN 23 - AVALON - LA Season 2 Premiere The White Lotus BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2025, 09:00 Uhr

Jennifer Coolidge bereut es, „Männern, die nicht verfügbar waren“ hinterhergejagt zu haben.

Die 63-jährige Schauspielerin hat zugegeben, dass ihre Karriere eine Zeit lang ins Stocken geraten ist, weil sie von einem namenlosen Mann „besessen“ war.

Der Hollywood-Star sagte der Zeitung ‚Sunday Times‘: „Ich wollte diesen Typen, von dem ich besessen war. Ich wollte, dass er mich mag, also bin ich völlig vom Weg abgekommen. Ich habe viel Zeit verschwendet – und dieser Moment vergeht.“ Sie gibt sogar ehrlich zu, dass sie die Fehler, die sie in Bezug auf den Unbekannten machte, in einem zweiten Leben nicht noch einmal machen würde. Außerdem fügte sie hinzu: „Eigentlich will ich nicht sagen, dass es nur ein Mann war. Es waren Jungs und, naja, jeder will bestimmte Dinge in seinem Leben zu einer bestimmten Zeit. Ich habe versucht, Beziehungen mit Männern zu haben, die nicht verfügbar waren, oder es gibt Männer da draußen, die die Frau tief in mir selbst hasst, und ich habe mich mit ihnen verabredet.“

Jennifer hat das Gefühl, dass sie nicht das gleiche „Glück“ hatte wie einige ihrer Kindheitsfreunde. Sie erklärte: „Ich habe Freunde, die im letzten Jahr der High School zu ihrem Abschlussball gingen, einen Mann fanden, sich in ihn verliebten und diesen Typen immer noch haben. Ich hatte dieses Glück nicht – es war nie die richtige Person.“ Die Schauspielerin teilt ihre Zeit derzeit zwischen Los Angeles und New Orleans auf, aber Jennifer glaubt, dass sie ihren Lebenspartner in Europa finden könnte. Jennifer, die vielleicht am besten für ihre Rolle in der ‚American Pie‘-Filmreihe bekannt ist, reflektierte: „Europäische Männer mögen die Idee, mit einer älteren Frau zu schlafen, mehr als Amerikaner. Jemand, von dem man erwarten würde, dass er geschickt und sexy ist. Es ist nicht die amerikanische Fantasie, aber viele europäische Filme handeln von jungen Männern mit einer älteren Frau. Ich glaube, dann muss ich nach Übersee gehen!“