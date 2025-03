Stars Jennifer Coolidge hasste es, als ‚Trophäenfrau‘ abgestempelt zu werden

Bang Showbiz | 25.03.2025, 14:00 Uhr

Jennifer Coolidge wurde als „Trophäenfrau“ abgestempelt, bevor sie in ‚The White Lotus‘ mitspielte.

Die 63-jährige Schauspielerin erinnerte sich daran, dass sie als „verwöhnte Ehefrau“ abgestempelt wurde, bevor sie zur Besetzung der erfolgreichen Comedy-Drama-Serie stieß.

Jennifer – die vielleicht am besten für ihre Rolle der Jeanine Stifler, oder „Stiflers Mutter“, in der ‚American Pie‘-Filmreihe bekannt ist – erzählte ‚Us Weekly‘: „Mir wurden diese Trophäenfrauen-Rollen immer wieder angeboten. Die Drehbücher lagen vor meiner Haustür. Und ich nahm sie in die Hand und dachte: ‚Ah, ich weiß genau, was das sein wird.‘ Und natürlich waren viele von ihnen nur eine Art Frau und ein reicher Kerl, eine verwöhnte Ehefrau, die ständig angeboten wurde, als ob das alles wäre, was ich tun könnte.“

Jennifer spielt neben Pete Davidson, Gabrielle Union und Bill Murray in der neuen Krimikomödie ‚Riff Raff‘. Und die Schauspielerin genoss die Gelegenheit, mit der Starbesetzung des Films zu arbeiten. „Um ehrlich zu sein, war das alles ziemlich einschüchternd. Ich hatte großes Glück und durfte mit einigen wirklich coolen Leuten zusammenarbeiten. Aber ich muss zugeben, dass ich mich bei den Dreharbeiten immer wieder selbst gekniffen habe“, so Coolidge.

Die Schauspielerin feierte große Erfolge mit den Filmen ‚American Pie‘ und ‚Natürlich blond‘ doch dann kam ihre Karriere ins Stocken. Mit ihrer Rolle als Tanya in der Serie ‚The White Lotus’ feierte sie ihr Comeback.