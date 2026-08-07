Stars Jennifer Grey: Bewegendes Wiedersehen ihrer geschiedenen Eltern kurz vor dem Tod ihrer Mutter

Jennifer Grey - A Real Pain premiere 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 18:00 Uhr

Joel Grey paid his ex-wife Jo Wilder an emotional bedside visit before she died at the age of 94 on July 4, 47 years after their split.

Kurz vor dem Tod ihrer Mutter Jo Wilder kam es für Jennifer Grey zu einem besonders emotionalen Moment: Ihre seit Jahrzehnten geschiedenen Eltern fanden noch einmal zueinander.

Die Schauspielerin schilderte, wie ihr Vater Joel Grey seiner Ex-Frau kurz vor ihrem Tod seine anhaltende Liebe gestand. Im Podcast ‚Waking Up with Ryan‘ von Ryan Weiss berichtete die 66-Jährige, dass ihr heute 94-jähriger Vater seine frühere Ehefrau im vergangenen Monat am Krankenbett besuchte – 47 Jahre nach ihrer Trennung.

Dort habe der Oscar-Preisträger zu Jo gesagt: „Der Tag, an dem du ‚Ja‘ gesagt hast, war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich mich vollständig gefühlt habe. Was zählt, ist die Liebe, die wir teilen.“ Laut der ‚Dirty Dancing‘-Darstellerin hielt ihre Mutter, die eine Woche vor ihrem Tod am 4. Juli die Diagnose Lungenkrebs erhalten hatte, zunächst inne, blickte ihre Angehörigen an und antwortete schließlich: „Alles ist vergeben. Es fühlt sich frei an.“

Jennifer erklärte, ihre Mutter habe sich bewusst gegen eine Behandlung entschieden und stattdessen ihre letzten Tage selbstbestimmt gestaltet. „Man hat bei dieser Diagnose eine Wahl. Jeder Mensch verdient einen guten Abschied – wenn wir aufhören könnten, so große Angst davor zu haben, alles bereinigen, was noch zu bereinigen ist, und den Menschen einfach sagen, was wir möchten“, erklärte sie.

Die Schauspielerin, deren Eltern sich 1982 nach 24 Ehejahren scheiden ließen, schrieb ihrer Mutter vor deren Tod eine E-Mail, in der sie all die Eigenschaften würdigte, die sie von ihr geerbt habe – von gemeinsamen körperlichen Merkmalen bis hin zur Liebe zum Ballett und zu wohlriechenden Lotionen. „Sie rief mich weinend an, weil sie davon so berührt war“, berichtete Jennifer. Der Star ergänzte: „Warum feiern wir Menschen nicht, solange sie noch da sind? Es ist so traurig, wenn jemand erst nach seinem Tod hört, wie sehr er geschätzt wurde.“