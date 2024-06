Stars Jennifer Hudson: Beziehung noch immer wunderbar

Jennifer Hudson attends the 35th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2024

Jennifer Hudsons Romanze mit Common ist „wunderbar“.

Die ‚Dreamgirls‘-Darstellerin ist seit zwei Jahren mit dem ‚Light‘-Musiker liiert und sie deutete nun an, dass „alles“ an ihrer Beziehung gut laufe. Die Schauspielerin sagte dem ‚People‘-Magazin: „Alles ist wunderbar. Das ist alles, was Sie wissen müssen.“

Das Paar schien im Januar Gerüchte über die Beziehung zu bestätigen, als der 52-jährige Sänger in Jennifers selbstbetitelter Talkshow auftrat, wo er ihr einen Blumenstrauß überreichte und über seine blühende Beziehung sprach, ohne jedoch seine Partnerin namentlich zu erwähnen. Er schwärmte: „Ich bin in einer Beziehung… mit einem der schönsten Menschen, die ich je im Leben getroffen habe. Sie ist klug, sie liebt Gott, sie hat etwas wirklich Bodenständiges an sich, sie ist talentiert.“ Nachdem er gescherzt hatte, dass er eine Partnerin mit EGOT-Status wollte – etwas, das die 42-jährige Jennifer erreicht hat – fragte er die Moderatorin nach ihrer Beziehung, und sie sagte, sie sei „sehr glücklich“. Common antwortete: „Diese Beziehung ist ein glücklicher Ort für mich. Sie glücklich zu sehen, macht mich wirklich glücklich. Ich bin also sehr dankbar. Ich danke Gott jeden Tag und lasse diese Beziehung einfach von Gott leiten.“

Kurz darauf gab er zu, dass er und Jennifer – die mit ihrem ehemaligen Partner David Otunga den 14-jährigen Sohn David Jr. hat – „ein bisschen Spaß“ mit der Art und Weise hatten, wie sie ihre Beziehung in ihrer Show öffentlich machten. Er sagte gegenüber ‚Today‘: „Wir hatten ein bisschen Spaß. Ich dachte mir, warum nicht einfach liebevoll und ehrlich sein, wer ich bin und wer wir sind. Und es fühlte sich gut an, es hat Spaß gemacht, wir hatten eine gute Zeit.“