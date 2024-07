Nach ihrem 55. Geburtstag Jennifer Lopez bedankt sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans

Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez feierte am 24. Juli ihren 55. Geburtstag. (the/noe/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 19:32 Uhr

"Ihr seid mein größtes Geschenk": Jennifer Lopez hat sich nach den Feierlichkeiten zu ihrem 55. Geburtstag mit emotionalen Worten bei ihren Fans für ihre Treue und Unterstützung bedankt.

Jennifer Lopez ist völlig überwältigt von den Glückwünschen ihrer Fans zu ihrem 55. Geburtstag, den sie am Mittwoch (24. Juli) feiern konnte. Das wird in einem Instagram-Post deutlich, den die Sängerin zuletzt veröffentlichte. Zu zwei Fotos, die sie in einem mintgrünen Seiden-Pyjama samt "Happy-Birthday"-Krone und vor einer mit Blüten geschmückten Torte zeigen, bedankte sie sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans.

"Ich habe gestern Abend und heute Morgen all eure Geburtstagswünsche, wunderschönen Videos und Beiträge aus der ganzen Welt gesehen. Ich habe gelacht, gelächelt, ein paar Tränen vergossen und als ich das Plakat am Times Square sah, war ich völlig überwältigt. Ich habe wirklich die besten und tollsten Fans der Welt", schreib Lopez. "Ich kann gar nicht ausdrücken, wie gerührt ich bin und wie unglaublich gesegnet ich mich fühle, dass ihr alle Teil meines Lebens seid. Ich danke euch sooooo sehr."

Für sie fühle es sich komisch an darüber nachzudenken, wie lang diese außergewöhnliche Reise nun schon dauere. Sie fühle sich immer noch "wie dasselbe Mädchen, das am Anfang so voller Energie und Übermut war, so bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, und doch so zart, zerbrechlich und manchmal verängstigt, aber immer voller Liebe im Inneren".

"Ihr seid mein größtes Geschenk"

Daraufhin folgt eine Liebeserklärung an ihre Fans, indem die Sängerin und Schauspielerin schreibt: "Ich möchte, dass ihr an meinem Geburtstag wisst, dass IHR mein größtes Geschenk seid. Neben meiner Familie und meinen Freunden wart ihr immer für mich da, in den guten und in den schweren Zeiten. Ich kann immer auf euch zählen. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr immer auf mich zählen könnt."

Unter ihrem Dankespost reagierten zahlreiche Fans begeistert auf ihre Worte und antworteten mit ebenso langen Nachrichten und weiteren Glückwünschen. Unter den Gratulanten sind auch zahlreiche Promis zu finden, wie zum Beispiel Paris Hilton (43), die schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, du Schöne."

Pre-Birthday-Party mit "Bridgerton"-Motto

Schon am Samstag, den 20. Juli veranstaltete Lopez eine Party anlässlich ihres Geburtstags. Wie das US-Magazin "People" berichtet, stand die Party unter einem besonderen Motto, denn Gäste erschienen in Ballkleidern im Stil der Netflix-Serie "Bridgerton". Lopez selbst teilte ein paar Tage später ein Video auf Instagram, das einige Highlights der extravaganten Party zeigt.

Geburtstagsparty ohne Ben Affleck?

Sowohl bei der Pre-Birthday-Party, als auch bei dem gemeinsamen Mittagessen am nächsten Tag, war Lopez' Ehemann Ben Affleck (51) offenbar nicht dabei. Dies kommt nicht überraschend, denn in den vergangenen Wochen zeigten sich die Sängerin und der Schauspieler immer häufiger alleine, wichtige Anlässe verbrachte das Paar getrennt. Eine offizielle Bestätigung für das Beziehungs-Aus gibt es jedoch noch nicht.