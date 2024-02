Unterstützung für Anna Wintour Jennifer Lopez ist Mit-Ausrichterin der Met-Gala: Das ist das Motto

Jennifer Lopez auf der Met Gala 2023, die im Zeichen des verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld stand. (ym/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 10:37 Uhr

Unter dem Dresscode "The Garden of Time" findet am 6. Mai das Fashion-Highlight des Jahres statt: die Met Gala. Stars wie Jennifer Lopez oder Chris Hemsworth unterstützen "Vogue"-Chefin Anna Wintour als Co-Hosts.

Am 6. Mai lädt "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour (74) wieder zur weltberühmten Met Gala. Co-Hosts des Fashion-Highlights im New Yorker Metropolitan Museum of Art sind in diesem Jahr Bad Bunny (29), Chris Hemsworth (40), Jennifer Lopez (54) und Zendaya (27).

Dresscode: "The Garden of Time"

Mit der Gala soll in diesem Jahr die Ausstellung "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" eröffnet werden, die aus rund 250 Ausstellungsstücken aus der 400-jährigen Geschichte des Kostüminstituts des Metropolitan Museum of Art besteht. Die Hauptbereiche Land, Meer und Himmel stehen dabei im Vordergrund. Passend zum Motto lautet der Dresscode "The Garden of Time". Inspiriert von einer Kurzgeschichte des britischen Schriftstellers J. G. Ballard.

Die starbesetzte Gala findet traditionell am ersten Montag im Mai im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. Die Met Gala 2023 stand unter dem Motto "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty zu Ehren des verstorbenen Modeschöpfers Karl Lagerfeld (1933 -2019).