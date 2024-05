Stars Jennifer Lopez: Kein Komfort bei der Met Gala

Jennifer Lopez - Met Gala 2024 - New York - May 6th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2024, 15:30 Uhr

Die Sängerin findet, dass Bequemlichkeit kein Kriterium für Met-Gala-Outfits sein sollte.

Für Jennifer Lopez spielte Komfort bei ihrem Outfit für die Met Gala keine Rolle.

Die 54-jährige Künstlerin fungierte dieses Jahr bei der prestigeträchtigen Modeveranstaltung als Co-Vorsitzende. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich wählte JLo ein maßgeschneidertes Schiaparelli-Kleid, das mit seinem detailverliebten Design an Schmetterlingsflügel erinnern sollte. Die extravagante Robe wurde im Vorhinein von Hand mit über 2,5 Millionen Glasperlen bestickt, wofür das zuständige Team über 800 Arbeitsstunden investierte. Ihr Outfit rundete Jen mit einem Juwelenset von ‚Tiffany’s‘ ab, das aus einem Armband, Ohrringen und einer Statement-Kette mit einem riesigen Diamanten von über zwanzig Karat bestand.

Bereits vor der Veranstaltung des New Yorker Metropolitan Museum of Art hatte die ‚On The Floor‘-Interpretin erklärt, dass Bequemlichkeit bei der Auswahl ihres Outfits keine Rolle spielen werde. Während eines Auftritts in der TV-Show ‚Good Morning America‘ antwortete Jennifer auf die Frage, ob sie in ihrem mit Spannung erwarteten Look überhaupt richtig laufen könne: „Eigentlich nicht. Bei den Met-Gala-Looks geht es nicht um Komfort.“ Stattdessen handele es sich bei dem Fashion-Event laut der Sängerin um eine „aufregende Nacht für die Mode“. An der Seite der jährlichen Gastgeberin und ‚Vogue‘-Chefredakteurin Anna Wintour waren neben JLo außerdem Zendaya, Bad Bunny und Chris Hemsworth als Co-Vorsitzende engagiert.