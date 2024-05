Netflix-Film vorgestellt Jennifer Lopez verzaubert im Transparenz-Look

Jennifer Lopez in New York City. (jom/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 16:15 Uhr

Jennifer Lopez hat in New York ihren Sci-Fi-Thriller "Atlas" präsentiert und dabei in ihrem durchsichtigen Outfit alle Blicke auf sich gezogen.

Jennifer Lopez (54) hat gemeinsam mit Simu Liu (35) und Sterling K. Brown (48) am Samstag (4. Mai) ihren Netflix-Film "Atlas" in New York City vorgestellt. Die Schauspielerin und Sängerin sorgte dabei vor allem durch ihr Outfit für Aufmerksamkeit.

Farblicher Komplett-Look

Lopez erschien zu dem Termin im Four Seasons Hotel in einem transparenten Zweiteiler. Sie trug ein hochgeschlossenes, pastellblaues Oberteil mit langen Ärmeln, das durch den transparenten Stoff ihren BH durchblitzen ließ und zu einem besonderen sexy Hingucker wurde. Dazu kombinierte die 54-Jährige eine passende Hose mit weitem Bein aus einem Chiffon-Stoff, der ebenso durchsichtig war und sogar das Futter ihrer Taschen auf der Innenseite deutlich erkennen ließ.

Ihren Look komplettierte sie mit einer schlichten silbernen Kette, goldenen Ringen und Creolen mit Diamanten. Für die Fotografen posierte J.Lo ohne weitere Accessoires. Bei Instagram zeigte sie jedoch, dass zu ihrem perfekten Komplett-Look auch ein langer Mantel und eine Handtasche im selben Pastellton gehörten. Ihre langen Haare fielen der Schauspielerin im Mittelscheitel und in leichten Wellen locker über die Schultern. Beim Make-up setzte sie auf Smokey Eyes und einen nudefarbenen Lippenstift.

Im Sci-Fi-Film "Atlas" (ab 24. Mai bei Netflix) verkörpert Jennifer Lopez laut "Deadline" Atlas Shepherd, eine Datenanalystin, die ein tiefes Misstrauen gegenüber künstlicher Intelligenz verspürt und sich einer Mission anschließt, um einen abtrünnigen Roboter zu fangen, mit dem sie eine mysteriöse Vergangenheit teilt. Doch als ihre Pläne durchkreuzt werden, besteht Shepherds einzige Hoffnung darin, die Zukunft der Menschheit vor der KI zu retten, indem sie ihr vertraut.