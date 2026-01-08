Stars Jennifer Marshall über verpasste Chance

Jennifer Marshall - 90th Anniversary of the Hollywood Christmas Parade - Hollywood CA 2022 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 14:00 Uhr

Jennifer Marshall hat ihre Abwesenheit in der fünften Staffel von ‚Stranger Things‘ bedauert, weil sie ihr geholfen hätte, „eine Krankenversicherung abzuschließen“.

Die 44-jährige Schauspielerin spielte in der zweiten und vierten Staffel der Serie die Mutter von Max Mayfield (Sadie Sink), Susan Hargrove, war jedoch in den letzten Folgen auffällig abwesend. Sie gab zu, dass sie „überglücklich gewesen wäre, zurückzukehren“, nicht nur wegen der finanziellen Vorteile angesichts ihrer gesundheitlichen Probleme nach ihrer Krebserkrankung.

Sie bezeichnete die Rolle als „einmalige Chance“ und sagte in einer Erklärung gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Es hätte mir nicht nur finanziell geholfen, sondern wäre auch eine mentale und emotionale Aufmunterung gewesen, nachdem ich fast zwei Jahre lang gegen den Krebs gekämpft hatte. So oder so, niemand hat Anspruch auf eine Rolle, egal ob mit oder ohne Krebs. Ich bin weiterhin dankbar und werde denjenigen, die an der Entscheidung beteiligt waren, immer den Vorteil des Zweifels geben.“

In einem Beitrag auf Instagram betonte Marshall, dass ihre Krebsdiagnose nicht der Grund dafür war, dass sie für die letzten Folgen, in denen Max endlich aus dem Koma erwacht und sich mit ihren Freunden wiedervereinigt, um sich Vecna zu stellen, nicht zurückgerufen wurde.