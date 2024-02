Ermordung von TV-Auswanderer Jens Büchner, Emre und Co: Schicksale der „Goodbye Deutschland“-Stars

"Goodbye Deutschland"-Star Jens Büchner starb 2018. (smi/spot)

SpotOn News | 19.02.2024, 14:42 Uhr

"Goodbye Deutschland"-Star Emre Aytekin wurde brutal in Istanbul ermordet. Er ist nicht der einzige TV-Auswanderer mit traurigem Schicksal in der Geschichte des beliebten VOX-Formats.

Gerade schockierte der Tod von Emre Aytekin die Fans von "Goodbye Deutschland". Wie die Macher der Dokusoap in einer Instagram-Story bekannt gaben, starb der 32-Jährige Anfang Februar in Istanbul. In einem Schnellrestaurant sei er laut Medienberichten von zwei Männern nach einem Streit regelrecht totgeprügelt worden.

Erst im Frühjahr 2023 hatten die Zuschauer von "Goodbye Deutschland" Emre Aytekin kennengelernt. Seine Verlobte Sandra Zeppin war in die Türkei ausgewandert, um dort mit dem Musiker zu leben. Emre Aytekins Ermordung ist nicht der einzige heftige Schicksalsschlag, mit denen die TV-Auswanderer des beliebten VOX-Formats konfrontiert wurden.

Video News

Jens Büchner starb an Lungenkrebs

Neben Daniela Katzenberger (37) war Jens Büchner der wohl bekannteste Auswanderer in der Geschichte von "Goodbye Deutschland". Seit 2011 begleitete ihn die Sendung auf Mallorca, ein Jahr zuvor war Büchner mit seiner Lebensgefährtin Jennifer Matthias (37) auf die Baleareninsel ausgewandert, sie betrieben gemeinsam eine Boutique.

Nach der Trennung von seiner Partnerin versuchte sich "Malle-Jens" unter anderem als Partyschlagersänger. 2015 lernte er Daniela Büchner (45) kennen. Zwei Jahre später heirateten sie, bereits 2016 kamen ihre gemeinsamen Zwillinge zur Welt.

Am 17. November 2018 starb Jens Büchner in einem Krankenhaus an Lungenkrebs. Er wurde nur 49 Jahre alt. Seine Krankheit hatte er zuvor länger geheim gehalten. Seine Frau erfuhr erst kurz vor seinem Tod von seiner Erkrankung. Von der Kamera ließ sich Jens Büchner bis fast zuletzt begleiten. Er wollte sich sogar im Krankenhaus filmen lassen, was "Goodbye Deutschland" aber ablehnte.

Julia Siefert-Winters Mann entpuppte sich als Totschläger

Für Julia Siefert-Winters entpuppte sich ihr Traum vom Auswandern mit ihrem neuen Partner als Alptraum. Die heute 28-Jährige zog 2018 mit ihrem doppelt so alten Freund Sven Hildebrandt nach Schweden, begleitet von "Goodbye Deutschland".

Doch dann grub Julias Vater in der Vorgeschichte des neuen Lovers seiner Tochter, der ihm von Anfang an suspekt vorkam. Dabei zeigte sich, dass Sven Hildebrandt in der Vergangenheit nicht nur ein Doppelleben mit zwei Frauen geführt hatte. Nur ein Jahr vor seiner Beziehung mit der TV-Auswanderin hatte er seine Mutter getötet und in einen Blumenkasten betoniert.

2019 wurde Sven Hildebrandt wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Doku-Reihe "Der Alptraummann" von RTL+ aus dem Jahr 2021 erzählt von dem Fall.

Ngoc Mildenberger: Der Krebs kehrt in Vietnam zurück

Der gebürtige Bayer Thomas Mildenberger verliebte sich in die Vietnamesin Ngoc, dokumentiert von "Goodbye Deutschland" wollten sich die beiden in ihrer Heimat ein Leben aufbauen. Auf der Insel Phu Quoc kauften sie ein Grundstück, wollten darauf ein Hotel errichten. Doch dann erkrankte Ngoc Mildenberger an Brustkrebs.

Zur Behandlung reiste das Paar nach Deutschland. Dort verbesserte sich Ngocs Gesundheitszustand, sie reisten zurück nach Vietnam. Dort kehrte der Krebs zurück. Am 6. August 2018 starb Ngoc Mildenberger an Krebs, der in ihre Lungen gestreut hatte. Sie wurde nur 36 Jahre alt.

Auch Sylvia Breuer starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Mit ihrem Mann Markus und ihren Kindern war sie nach Kanada ausgewandert. Markus baute eine deutsche Bäckerei auf, Sylvia ein Café. Doch dann bekam Sylvia die Disgnose Brustkrebs. Acht Chemotherapien wurden zu einer Belastung, die Ehe zerbrach. Zurück in Deutschland erlag Sylvia Breuer mit 50 Jahren ihrer Erkrankung.