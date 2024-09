Film Jeremy Allen White über die ‚Deliver Me From Nowhere‘-Dreharbeiten

Jeremy Allen White accepts the Outstanding Lead Actor Award Emmy LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 12:00 Uhr

Der Schauspieler lobte den Star für seine „Freundlichkeit und Unterstützung“, während er sich darauf vorbereitet, im neuen Biopic den Sänger zu spielen.

Jeremy Allen White lobte Bruce Springsteen für seine „Freundlichkeit und Unterstützung“, während er sich darauf vorbereitet, im neuen ‚Deliver Me From Nowhere‘-Biopic den Sänger zu spielen.

Der 33-jährige Schauspieler, der am Sonntag (15. September) bei den Primetime Emmy Awards für seine Rolle des Carmen „Carmy“ Berzatto in ‚The Bear‘ als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie geehrt wurde, gab keine Details über den Film über die Entstehung des 1982 erschienenen Albums ‚Nebraska‘ der Rock-Ikone bekannt, enthüllte aber, dass ihm Springsteen von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe.

Bei der Zeremonie im Peacock Theater in Downtown Los Angeles in Kalifornien am Sonntag (15. September) erzählte White in einem Gespräch gegenüber ‚Deadline‘: „Ich freue mich so darauf, mit dieser Sache anfangen zu können. Wir werden ziemlich bald anfangen. Wissen Sie, ich will nicht zu viel darüber reden. Es fühlt sich falsch an, bevor man dort ist und mit der Sache anfängt.“ Der Star fügte hinzu: „Aber ich kann sagen, dass ich ein echt tolles Team habe, das mir dabei hilft, und Bruce war wirklich nett und hilfsbereit und verfügbar, was diesen ganzen Prozess zu einer zusätzlichen Freude machte. Seine Freundlichkeit und Unterstützung und die Unterstützung von Jon Landau, seinem Management, der ebenfalls eine große Rolle in dem Film spielt. Ich bin also wirklich glücklich.“ Jeremy hat mit einem renommierten Gesangs-Team trainiert und sich YouTube-Videos angeschaut, um sich auf seine Performance als Springsteen vorzubereiten.