Film Jeremy Allen White wirkt in neuem ,Star Wars’-Film mit

Jeremy Allen White accepts the Outstanding Lead Actor Award Emmy LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 11:00 Uhr

Jeremy Allen White hat die Rolle des Sohnes von Jabba The Hutt in ,The Mandalorian and Grogu‘ übernommen.

Der 33-jährige Schauspieler soll eine Rolle im kommenden ,Star Wars‘-Film, einem Ableger der ,The Mandalorian‘-Serie, ergattert haben. Laut ,Variety‘ wird White die Stimme von Rotta the Hutt, dem Sohn des kultigen Verbrecherlords der Weltraumsaga, übernehmen.

Obwohl die Details der Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, folgt der Film der Geschichte von ,The Mandalorian‘, die in den Jahren nach dem Film ,Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter‘ von 1983 spielt. In diesem Film erwürgt Prinzessin Leia (Carrie Fisher) Jabba zu Tode, und die Disney+-Spinoff-Serie ,Das Buch von Boba Fett‘ hat kürzlich den anschließenden Machtkampf zwischen den Verbrecherbossen auf Tatooine gezeigt. Unter anderem versuchten zwei Cousins von Jabba the Hutt, sein Territorium zu übernehmen, doch Boba (Temuera Morrison) konnte die Kontrolle an sich reißen. Jon Favreau, der Schöpfer von ,The Mandalorian‘, wird bei ,The Mandalorian Grogu’ Regie führen. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Dave Filoni geschrieben.

Derzeit dreht White mit Drehbuchautor und Regisseur Scott Cooper das Bruce-Springsteen-Biopic ,Deliver Me From Nowhere‘.