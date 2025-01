Stars Jeremy Renner: Dankbar für Hilfe nach seinem Schneepflug-Unfall

Jeremy Renner - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 11:00 Uhr

Jeremy Renner brachte seine Dankbarkeit für die „Armee der Menschen“ zum Ausdruck, die ihm dabei geholfen haben, sich von seinem Unfall mit einem Schneepflug im Jahr 2023 zu erholen.

Der 53-jährige Schauspieler feierte in den sozialen Medien den zweiten Jahrestag seines Unfalls in Reno, bei dem er von einem Schneepflug erfasst wurde und sich daraufhin in einem kritischen Zustand befand.

Neben einem alten Foto von den Ärzten und Krankenschwestern, die ihm bei seiner Genesung halfen, schrieb der Star auf seinem Account auf Instagram: „Ein frohes neues Jahr für euch alle… Ich werde heute meinen zweiten „ReBirthday“ einläuten. Ich sende meine Liebe, meinen Respekt und meine Dankbarkeit an die Armee der Menschen, die nötig waren, um mich wieder auf die Beine zu bringen. Vielen Dank an jede einzelne Krankenschwester, jeden Arzt, jeden Ersthelfer… Ich verdanke euch buchstäblich mein Leben. Mein ganzes Herz gilt meinem schönen, tapferen Neffen und den Engeln (meinen Nachbarn), die mir zu Hilfe geeilt sind und das Chaos 45 lange Minuten auf dem eisigen Asphalt am Neujahrsmorgen ertragen haben. Es tut mir so leid, dass ich euch allen so viele eindringliche Bilder eingeprägt habe.“ Renner fügte hinzu, dass der Vorfall seine gesamte Lebenseinstellung verändert habe.