Stars Jeremy Renner: Der Unfall veränderte sein Leben

Jeremy Renner ar Rennervations Premier LA April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.06.2024, 16:55 Uhr

Der 53-jährige Schauspieler wurde durch einen Schneepflug lebensgefährlich verletzt.

Jeremy Renner akzeptiert, dass der Unfall sein Leben veränderte.

Der 53-jährige Schauspieler wurde lebensgefährlich verletzt und musste mehrmals operiert werden, nachdem er von einem Schneepflug überfahren worden war. Dass der Unglückstag ein Einschnitt in seinem Leben war, ist Renner durchaus bewusst. Im Gespräch mit ‚PEOPLE‘ erklärte er: „Es gibt kein Normal mehr wie vor dem Unfall. Das ist okay für mich. Ich akzeptiere es.“

Lange Zeit war nicht klar, ob der Hollywoodstar jemals wieder laufen wird. Als er nach einem Jahr Physiotherapie endlich an das Set der Serie ‚Mayor of Kingstown‘ zurückkehrte, wussten Renners Co-Stars deshalb nicht, was sie bei den Dreharbeiten erwarten würde. Er erzählt: „Am Anfang hatte ich noch niemanden gesehen — all diese Menschen, mit denen ich bereits zwei Staffeln lang zusammen gearbeitet hatte — ich hatte noch niemanden gesprochen. Sie wussten nicht, welche Version von Jeremy zurückkommen würde. Ich war nicht wirklich gut in Form, um ehrlich zu sein. Wirklich nicht.“ Glücklicherweise erhielt Renner durch seine Kollegen Unterstützung für seinen Genesungsprozess. „Ich musste mich körperlich und seelisch auf sie stützen und sie kümmerten sich um mich“, berichtet er gerührt.