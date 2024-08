Stars Jeremy Renner: Seine Tochter musste erwachsen werden

Der Schauspieler verlor bei einem Unfall fast sein Leben und seine Tochter spürte die Folgen.

Nach seinem Unfall musste Jeremy Renners Tochter schneller erwachsen werden als geplant.

Der ‚Mayor of Kingstown‘-Darsteller wurde am Neujahrstag 2023 fast getötet, als er seinem Neffen dabei half, ein vom Schnee verdecktes Fahrzeug mit einem Schneepflug freizubekommen. Der Pflug überfuhr Renner, der nach dem Vorfall mit 38 gebrochenen Knochen, einer kollabierten Lunge und einer massiven Prellung an der Brust zurückblieb und beinahe sein Leben verloren hätte. Dem Magazin ‚Parents‘ verriet der Filmstar jetzt, wie die Rollen bei ihm zuhause im Nachhinein getauscht wurden.

„Ich wurde für die ersten sechs Monate zum Kind“, verriet Renner über das Zusammenleben mit seiner elfjährigen Tochter Ava. „Meine Tochter musste auf mich aufpassen. Es gab etwas Schönes in diesem Rollentausch. Sie musste auf viele Arten erwachsen werden. Ich überkam eine Menge Hindernisse und konnte meiner Tochter während dieser gemeinsamen Zeit zeigen, was Widerstandsfähigkeit bedeutet.“ Obwohl er sich heute größtenteils von dem schweren Unfall erholt hat, braucht Renner weiterhin Unterstützung bei der Erziehung seiner Tochter. „Wie alle Eltern wissen, braucht es ein ganzes Dorf“, erklärt der Hollywoodstar im Interview.